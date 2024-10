Casa da Barbie atrai crianças e adultos em shopping de Porto Alegre

atual temporada em shopping centers de Porto Alegre mostra força em todas as idades ou, pelo menos, nas faixas que se conectam com a trajetória de uma das bonecas mais badaladas do mundo. O Barbie, The Experience, a casa da boneca montada Praia de Belas Shopping, recebe fluxo de crianças a adultos fãs da boneca. A visitação é de graça e vai até 10 de novembro. Uma das atrações damostra força em todas as idades ou, pelo menos, nas faixas que se conectam com a trajetória de uma das. O, a casa da boneca montada onde foi a Livraria Saraiva no, recebe fluxo de crianças a adultos fãs da boneca. A visitação é de

VÍDEO: Minuto Varejo mostra como é uma visita à Casa da Barbie

"Ninguém vai sair triste daqui", avisa Diego Rassier, gerente de marketing do empreendimento, dando o astral que vem, cercando a atração. Rassier diz que o fluxo é intenso, principalmente em fins de semana - foi uma das apostas para o Dia das Crianças -, e, mesmo quem chega sem ingresso (é preciso agendar pelo aplicativo Iguatemi One), busca-se encaixar a visitação.

A ideia é valorizar a interação que a instalação em 440 metros quadrados possibilita, por meio de games, aplicativos e telas para montar poster com a Barbie preferida. A digitalização para vivenciar as estações que compõem a casa está por todo lugar. É possível gravar um vlog em pequenos monitores e fones de ouvido, com a boneca guiando o apresentador. Tem ainda piscina, área de jogos, telescópio e playground.

Instalação tem espaço com monitores para gravar um vlog com ajuda da Barbie PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Entre as experiências físicas, está a do painel montado no chão para a criança (ou adulto) ir pisando a cada quadrado que se ilumina. A área lembra a sapata, jogo lúdico feito com desenho no chão com a mesma ideia do piso interativo.

"É um lugar onde a criança pode tocar, pode pular, pode brincar. É para se divertir", resume o gerente, citando ainda que menagens nos painéis mostram a personagem que foi "empoderada", principalmente após o filme Barbie, de 2023.

Para entrar no Barbie the Experience, é só fazer o download do app do Iguatemi (dono do Praia de Belas) e escolher dia e horário. A visita dura cerca de 30 minutos. Uma dica é chegar 10 minutos antes do agendamento. A visitação vai das 11h às 21h diariamente.

A recepcionista Victória Nunes Argenta conta que o público é bem diverso. "Mães trazem os filhos, mas tem adultos que vêm sozinhos para visitar. Algumas pessoas vêm até fantasiadas com roupas da Barbie", descreve Victória. "Todo mundo entra no mundo da boneca."