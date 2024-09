Casa da Barbie terá visitação de graça onde foi livraria em shopping

aguça a curiosidade dos frequentadores. A Saraiva saiu do local em abril de 2023. O tapume rosa intenso em frente à área onde foi a megalivraria Saraiva , no Praia de Belas Shopping, perto da orla, em Porto Alegre, já. A Saraiva saiu do local em

No espaço, ainda não será operação de varejo. Em vez disso, o local terá a casa de uma das bonecas mais famosas do mundo e sucesso recente em filme. Detalhe: a visitação será de graça.

O Barbie the Experience vai de 13 de setembro a 10 de novembro, informa o shopping, em nota. Na carona do sucesso de Barbie, nas salas de cinema, diversas iniciativas para gerar fluxo e receita com marketing surgiram. Em Nova York, no sul de Manhattan, o Cafe Malibu explorou cenários a comidinhas do cardápio do filme.

Instalação terá elementos do universo da boneca que virou sucesso em filme PRAIA DE BELAS SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC

A instalação já foi mostrada no JK Iguatemi, em São Paulo, e Iguatemi, em JC Campinas. O Praia é do grupo Iguatemi e encerra a exibição brasileira da iniciativa, parceria do grupo de shoppings com a fabricante da boneca.

O Praia aposta na atração, que promete interação, imersão e, claro, quadros instagramáveis. Os ambientes são distribuídos em 550 metros quadrados. Os ambientes, entre quarto, cozinha, banheiro e piscina, permitem diversão. As imagens da instalação, enviadas à coluna Minuto Varejo, mostram que terá no piso setores para interatividade.

Imersão vai mostrar itens que são do imaginário da Barbie e seus brinquedos PRAIA DE BELAS SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC

A visitação vai ser rapidinha, com duração de 10 minutos, das 11h às 21h, em todos os dias de abertura do empreendimento.

Renata Zitune, diretora de marketing e patrocínio da Iguatemi (companhia), diz, em nota, que o projeto "reforça pilar de ineditismo e inovação". "Visitantes vão viver uma experiência memorável”, promete Zitune.

"É uma experiência única que celebra a imaginação, a auto expressão e o empoderamento", resume, em nota, Ángel Hidalgo, diretor de licenciamento da Mattel na América Latina.