Amazon monta estação para acelerar entrega diária de 25 mil pacotes

Uma das gigantes de e-commerce no mundo vai ampliar a estrutura de operação no Rio Grande do Sul. A norte-americana Amazon está montando uma estação de entregas ao lado de Porto Alegre. A capacidade será de entrega de 25 mil pacotes por dia na unidade em Canoas, na Região Metropolitana. O foco: turbinar o envio de encomendas para pontos mais próximos, a chamada última milha.

reforça o trade logístico gaúcho no e-commerce, que registra expansão de estruturas de outros players. A Sapucaia do Sul, onde chegou em 2023. O movimento da norte-americana, que registra expansão de estruturas de outros players. A Mercado Livre duplicou a área de operação no parque logístico em

coluna Minuto Varejo já tinha noticiado da intenção da Amazon de montar a estação de entregas. O plano foi adiado em função das cheias de maio. Aliás, enchente histórica que paralisou o centro de distribuição (CD) em Nova Santa Rita , um dos 10 que a gigante norte-americana tem no Brasil. O C já tinha noticiado da intenção daO plano foi adiado em função das cheias de maio. Aliás, enchente histórica que, um dos 10 que a gigante norte-americana tem no Brasil. O C D voltou em julho , após dois meses fechado e recompôs 100% da capacidade no começo de setembro

Agora, a estação começa a funcionar um pouco antes da Black Friday, em 29 de novembro, que é a maior data de vendas do segmento de e-commerce no Brasil. Segundo a companhia, a unidade pode gerar até 500 empregos, entre diretos e indiretos. A Amazon não chega a detalhar, em nota, onde exatamente vai ser em Canoas, mas, inicialmente, a operação seria em um parque logístico de uma varejista.

A unidade trabalha com empresas prestadoras, que retiram os produtos para fazer a entrega para os destinos.

"A Estação de Entregas de Canoas funcionará de forma incremental para a região, enquanto o CD de Nova Santa Rita, segue com a sua operação normalmente", diz a companhia, em nota. Segundo a plataforma, a nova área deve melhorar "a experiência do cliente" e gerar oportunidades de negócios.



A “última milha”, alvo da estação, é o último ponto do processo de atendimento de pedidos e "ajuda a acelerar as entregas para os clientes".