Lojas esperam vender mais no Dia das Crianças, mas brinquedos perdem espaço

Uma das últimas datas promocionais do ano, o Dia das Crianças concentra expectativas de lojistas por mais vendas. Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre aponta que o setor espera faturar R$ 254 milhões, acima da aposta de 2023, que foi de R$ 245 milhões, quase 4% de alta.

O tíquete médio deve ficar em R$ 196,00 por presente, ante R$ 189,47 do ano passado. Detalhe: brinquedos confirmam a preferência, mas perdem espaço na lista para outras opções de compra para a data, em 12 de outubro. O presidente da entidade, Arcione Piva, comentou, em nota, que o período vai dar mais impulso em meio à recuperação que o comércio busca pós-cheias de maio.

No levantamento comandado pelo Núcleo de Pesquisa do sindicato, os brinquedos aparecem com 52,3% das indicações dos consumidores ouvidos. Em 2023, o item era citado por 57,7% dos participantes. Nesta categoria, boneca lidera com 46%, seguido por carrinho (22%), bola (15%), jogos (13,5%) e boneco de super-herói (6,5%).



Menos brinquedos e mais roupas, que ganham mais espaço. Em 2023, respondiam por 42% das escolhas e agora aparecem com 49,3%. Calçados são o segundo mais citado entre não brinquedos, com 14,8%, um pouco acima da pesquisa passada. Bicicleta, patinete, skate são indicados por 7%e depois vem as apostas de lazer parque de diversão, escape game e cinema (5,8%). Cosméticos e perfumaria (5%) e livro (3,3%).



Lojas de rua serão as mais buscadas (63%) na hora de resolver a demanda. Compra por e-commerce será opção de 19% das pessoas ouvidas. Parcelado no cartão de crédito será o pagamento mais buscado, por 36% dos entrevistados, e depois vem o Pix (23%).

O que tem aparecido muito em pesquisas como essa do SindilojasPOA é a concentração das compras na reta final da data - 56,8% das pessoas vão resolver os presentes na semana que antecede o Dia das Crianças, que cairá este ano em um sábado.

Lembrando que a data cai no mesmo dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que é feriado. Mas o comércio costuma abrir, com acordos com os comerciários da Capital. Shopping centers têm funcionamento próprio.

O que vai pautar as escolhas de onde comprar: benefícios para o pagamento - como descontos (35,3%), seguido de segurança (32,8%), ajuda na ideia do presente (31,5%), brindes (25,5%), cashback (14,5%) e sorteios (13%).



Quase metade dos participantes vai comprar presente para os filhos (46,8%), 29% para netos, 21,3% para sobrinhos, 17% para afilhados, 4% para irmãos e 0,8% para os pets (mais que dobrou esta opção ante 2023).