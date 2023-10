O Dia das Crianças deve movimentar R$ 245 milhões no comércio de Porto Alegre, segundo levantamento do Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre (SindilojasPOA). Brinquedos serão os itens mais buscados para o 12 de outubro, informa a entidade por nota, na lista de preferência de 57,7% das pessoas ouvidas.

O preço vai pesar e será o primeiro na hora de decidir o que comprar para 61,4% das pessoas. O gasto médio no Dia das Crianças de 2023 deve ficar em R$ 189,47, diz o núcleo. Também desponta a busca de passeios como opção para marcar o dia para 5,7% dos participantes. O presidente da entidade, Arcione Piva, destacou, em nota, que a receita prevista para a data é decisiva "na fase de retomada do comércio".

Logo depois, estão roupas (42%) e calçados (13,1%). Os pais vão liderar as compras, respondendo por 43,1% do público que deve ir às lojas físicas ou buscar os canais digitais para resolver a data promocional, antepenúltima de 2023. Ainda virão Black Friday e Natal, os dois períodos que mais movimentam as vendas do setor. Avós são 29,4% do contingente de consumidores, e madrinhas e padrinhos, 20,3%, diz o sindicato.

Na hora de escolher, depois do preço, vêm qualidade do produto (48%), conhecer o gosto das crianças (47,7%), e saber o que o presenteado deseja (32,3%). O maior movimento no comércio vai se concentrar nos últimos dias, que marca as datas ao longo do ano. Metade vai resolver o presente uma semana antes do dia 12.

O local que vai ser procurado é loja de rua (63,3%), depois shopping center (42,9%) e e-commerce (25,7%). O comércio local é indicado por 82,9% dos ouvidos. Um sinalizador interessante etsá na pesquisa, que pode servir de alerta e pautar a estratégia para gerar recorrência. O SindilojasPOA indica que 67% das pessoas não pretende comprar no mesmo local do ano passado.

O pagamento será à vista em dinheiro (38,3%), seguido por cartão de crédito parcelado (32,6%), à vista no débito (18%), e Pìx (14,9%). No digital, o aplicativo será o mais buscado, por 65,9% dos clientes, seguido por 54,9% pelo site, 17,6% pelo Instagram. Neste caso, são múltiplas opções sobre o canal.