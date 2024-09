Shopping do Zaffari em NH tem reforços em fast-food, moda masculina e academia

Um dos shopping centers do Grupo Zaffari na Região Metropolitana de Porto Alegre terá quatro reforços no mix até dezembro. São marcas de vestuário, fast-food e academia. O Bourbon Shopping Novo Hamburgo já ganhou filial da marca de moda masculina TNG. Na alimentação, terá Spoleto e Wish Burguer, que acaba de assinar contrato. A academia Vigor Fitness também vai desembarcar no complexo.

LEIA MAIS: Shoppings do Zaffari terão seis lojas de duas marcas nacionais

coluna Minuto Varejo já tinha noticiado a chegada do restaurante de cardápio italiano, na linha de fast-food.

A TNG, com mais de 180 lojas pelo país, abriu operação de 100 metros quadrados, com coleção de roupas e calçados e acessórios.

A rede Wish Burguer, fundada por três amigos em Canoas, em 2021, promete "ingredientes de qualidade, uma abordagem descontraída no atendimento e um ambiente acolhedor", diz o empreendimento, em nota. A Wish já abriu duas lojas em Porto Alegre este ano.



A Vigor Fitness ocupará 750 metros quadrados. O Zaffari projeta que todo o novo time de operações abre até o fim de 2024.