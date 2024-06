Shoppings do Zaffari terão seis lojas de duas marcas nacionais

Um dos maiores aeroportos do Brasil e o principal hub no Sul do Brasil está fechado - o Salgado Filho, em Porto Alegre -, mas as viagens não param. Um termômetro é o movimento de uma das marcas varejistas de bagagens que vai expandir no Rio Grande do Sul e em shopping centers do Grupo Zaffari.

Além disso, outra grife muito presente em aeroportos vai desembarcar em empreendimentos do grupo.

A Bagaggio, que vende malas e acessórios, abrirá quatro lojas somente em unidades da rede Bourbon, bandeira de centros comerciais do Zaffari, segundo informação exclusiva passada à coluna Minuto Varejo.

No front de comida pronta e de cardápio italiano, a Spoleto vai estrear em dois Bourbon.

Seis shoppings da rede Bourbon irão receber, ainda esse ano, novas unidades de duas grandes marcas", dá o tom, em nota, o grupo, dono da Companhia Zaffari e do atacarejo Cestto, líderes do setor supermercadista gaúcho. O irão receber, ainda esse ano, novas unidades de duas grandes marcas", dá o tom, em nota, o grupo, dono da, líderes do setor supermercadista gaúcho. O Cestto, aliás, vai ter a segunda unidade , desta vez na Capital.

A Bagaggio, com mais de 80 anos de operação e pertencente a um grupo nacional, vai ter filiais nos Bourbon Country e Teresópolis, em Porto Alegre, e São Leopoldo e São Paulo.

A Spoleto, considerada a maior rede de culinária italiana do Brasil, valoriza o Zaffari ante as estreantes, vai ter unidades nos shopping Ipiranga, na Capital, e Novo Hamburgo.

"Tanto a Bagaggio quanto o Spoleto são marcas muito relevantes em seus segmentos, com renome nacional e público fiel. As novas operações irão agregar ao mix dos shoppings Bourbon e qualificar a experiência do cliente”, comenta, na nota enviada à coluna, Roberto Manuel Zaffari, diretor da Airaz, gestora dos shoppings e galerias comerciais do Zaffari.