IA e redes sociais pautam convenção nacional lojista

"Levamos 10 anos para ter uma relevância no digital. Se a Renner tivesse abandonado lá atrás (esse trabalho), a gente não teria hoje o relacionamento com o cliente que temos. Cliente omni (todos os canais) consome sete vezes mais ao longo de um ano", citou a diretora de Operações da companhia, Fabiana Taccola. Daiane Quesada, da Meta (Instagram e Facebook), chamou a atenção para a antecipação das compras da Black Friday e o comércio local ganhando relevância.

Enio Garbin, da área de soluções para varejo da Amazon Brasil, citou um conselho do fundador da companha, Jeff Bezos, sobre o que levar em conta na relação com os consumidores: "São três coisas: o cliente em primeiro lugar, invente e desenvolva em nome dele e tenha paciência para ver os resultados". Paciência foi a palavra de ouro para colher frutos da digitalização na maior varejista de moda do Brasil, a Lojas Renner.

Sobre ferramentas digitais para o contato com clientes, Patrick Scripilliti, da TOTVS, recomendou que o comerciante busque os canais que atendem melhor o perfil do segmento de atuação. "Entenda o negócio e por onde começar e mostre ao cliente que está disponível (contato)", sugeriu Scripilliti.

O papel do vendedor também foi pontuado em meio às tecnologias. "Quando ele conhece o produto, fica mais empoderado, tem argumentos para falar com o cliente, que quer saber o benefício do que vai comprar", indicou Teresa Charotta, do Ibevar. Jansen Moreira, da Incentive.me, levantou o tema da maior colaboração entre varejo e indústria. "A gente vê muito a resistência do varejista em participar dessa cooperação. Ouço muito de fabricantes que o lojista não quer compartilhar dados. Todos perdem", adverte Moreira.

O tema foi justamente omnicanalidade. No palco, especialistas e varejistas de diferentes setores levaram referências. Além disso, pautas econômicas, como a alta de juros e da inadimplência, reforma tributária e teto do Simples Nacional, e as bets, apostas digitais, que sugam cada vez mais dinheiro dos consumidores e reduzem recursos para gastos, mereceram atenção dos lojistas.

Onde está o consumidor? Em todos os lugares, mas cada vez mais atuante, sendo influenciado pelas redes sociais e tomando decisões a partir de informações disponíveis no mundo digital. Para acompanhar a velocidade das mudanças, a inteligência artificial (IA) é uma aliada e está mais acessível, destacaram palestrantes da 57ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, que atraiu quase 3 mil dirigentes em quatro dias, no Expocentro, em Balneário Camboriú, no litoral catarinense.

Dirigentes gaúchos reforçam desafios no ponto de venda

Comitiva com 150 integrantes foi uma das maiores no megaevento /FEDERAÇÃO VAREJISTA DO RS/DiVULGAÇÃO/JC

O Rio Grande do Sul levou uma delegação recorde à Convenção Nacional do Comércio Lojista. O Estado foi reverenciado, em função dos impactos das cheias, na abertura da convenção na última quinta-feira. A Federação Varejista do RS fez um agradecimento público pela ajuda do Brasil.

"Tivemos uma primeira inundação (cheias) e uma segunda, de solidariedade", disse Ivonei Pioner, presidente da federação. Para os dirigentes, o evento reforçou temas da ordem do dia. "A ideia é levar mais tecnologia para avaliação de concessão de crédito para os lojistas", citou Pioner.

A entidade detém a operação do SPC Brasil, maior birô de análise do País. A atuação em múltiplos canais, tônica da edição, reforçou uma realidade: "Quem não tem uma boa atuação no digital fatalmente não terá um bom resultado no físico", atentou ainda Pioner.

Marcos Carbone, presidente da CDL de Bento Gonçalves, destacou que a atualização e formação para lidar com mais e mais dados e comportamento do cliente são essenciais. "As oportunidades de venda estão em todos os canais. O empreendedor que entender essa sinergia e se preparar terá mais diferencial competitivo, inclusive no comércio local", relacionou Carbone.

Ricardo Bartz, presidente da CDL Santa Cruz do Sul, lembrou que o ponto físico também está cada vez mais dinâmico. "A gente tem que estar o tempo todo em movimento para tentar entender as demandas dos clientes e permanecermos vivos", avisou Bartz, citando que oportunidades podem estar em nichos de mercado.

A presidente da CDL de Erechim, Débora Balbinotti Lunardi, comentou que a convenção mostrou "dores" que atingem do pequeno ao grande varejista. "A nova linguagem é a da inteligência artificial (IA), que não tem volta. É como se fosse uma nova alfabetização. Temos de encontrar o formato para trazê-la para dentro do nosso negócio", sugeriu Débora, que conectou a IA também com demandas do dia a dia. A humanização e personalização, que tanto pauta o setor, não é só um "local bonito", mas "resolver o problema do cliente". "Temos de ser a solução para ele."