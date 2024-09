Imec abre "novo" Desco em Lajeado e finaliza unidade em antigo Nacional

Não é nova loja como unidade, mas veio mais turbinada, maior, com mais empregos e mix e já com o novo posicionamento da marca de atacarejo da sexta maior varejista de supermercado do Rio Grande do Sul. O Desco Atacado, do grupo Imec, estreou nesta quinta-feira (12) em Lajeado, uma das cidades que foi atingida por sucessivas cheias desde 2023. Nenhuma operação da varejista foi afetada.

LEIA MAIS: Rede gaúcha compra lojas do Nacional fechadas pelo Carrefour no Litoral

Além dessa unidade, o Imec, dono da bandeira que soma hoje 14 lojas do formato, deve abrir em breve - o mês ainda não foi confirmado pelo grupo - a 15ª unidade, aí, sim, acrescentando mais posições ao portfólio, no Litoral Norte. O Imec está montando o Desco onde era o Nacional, pertencente ao Carrefour, em Xangri-Lá. A coluna Minuto Varejo apurou que a abertura deve ser em novembro, pouco antes da largada da temporada de veraneio.

outro supermercado da bandeira em Imbé, no primeiro semestre. O valor do negócio não foi divulgado. As duas lojas fecharam em janeiro. O Imec faturou R$ 1,6 bilhão em 2023 e projeta encostar em R$ 2 bilhões este ano. No começo do ano, a direção comunicou que quer bater em receita anual de R$ 5 bilhões. A varejista comprou o ativo e, no primeiro semestre. O valor do negócio não foi divulgado. As duas lojas fecharam em janeiro. O Imece projeta encostar em. No começo do ano, a direção comunicou que quer dobrar o número de atacarejos até 2028

O Carrefour fechou outros pontos do Nacional no interior e de hipermercados. Um deles fica em Santa Cruz do Sul e teve o prédio comprado pelo grupo Dallasanta, de Porto Alegre . O grupo Pereira, de Santa Catarina, vai montar uma unidade do atacarejo Fort , no local.

O Desco de Lajeado fica na rua Alberto Pasqualini, 777, ao lado da antiga loja, explica o Imec. A operação ganhou cerca de 1,5 mil metros quadrados, com 2,6 mil metros quadrados de área de vendas ante os 1.150 metros quadrados anteriores. São 124 vagas de estacionamento, 17 checkouts e dois self-checkouts. O quadro de funcionários passou de 75 para 127 com a remodelação da filial.

"Em 2019, iniciamos a expansão do Desco sob um novo conceito de loja, especificamente para o segmento e para atender comerciantes, transformadores e clientes finais", explica, em nota, o diretor-presidente do grupo, Eneo Karkuchinski.