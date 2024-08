Fechada pela cheia, galeteria da Serra não vai reabrir no Centro de Porto Alegre

O jeito italiano de compartilhar" ainda estampa a fachada do prédio bem pertinho do Mercado Público, coração do Centro de Porto Alegre. Só que quem quiser “compartilhar” as comidinhas e o ambiente com a galeteria italiana terá de buscar outras opções da rede na Capital. Fechamentos marcam o pós-enchente no Centro: " ainda estampa a fachada do prédio bem pertinho do Mercado Público, coração do Centro de Porto Alegre. Só que quem quiser “compartilhar” as comidinhas e o ambiente com a galeteria italiana terá de buscar outras opções da rede na Capital. Fechamentos marcam o pós-enchente no Centro: Linna se retirou , e o Centro Shopping, do grupo Grazziotin , não sabe se continuará na região.

O Galeto Mamma Mia deixou a região, após as cheias de maio. Não vai reabrir. "Avisaram no fim de julho: 'Estamos indo embora'. Foram tomados pela enchente e teriam de remontar tudo", comenta o corretor Ronald Gusmão, que gerencia a locação. A área, térreo e sobreloja, tem 740 metros quadrados e está com placa para alugar.

A rede de culinária italiana com 40 anos, fundada na Serra Gaúcha e que integra o grupo GPLP, dono também do El Fuego (carnes) e o Neni, não confirmou oficialmente o fechamento para a coluna Minuto Varejo.

A coluna checou a área interna na rua Siqueira Campos e tudo foi removido. Foi feita uma limpeza do local, que, anos atrás, foi uma unidade da Petiskeira, outra rede gaúcha de restaurantes.



A informação de que o Galeto Mamma Mia sairia da região já tinha sido ventilada por um integrante do grupo. A condição da operação depois da enchente era um obstáculo. À coluna, Gusmão disse que havia uma demanda da marca de colocar uma fábrica de molhos, o que não foi autorizado pelo município, devido a regras de funcionamento de serviços no Centro.

"Espaço teria, pois tem a sobreloja, e seria uma central para outras unidades, mas há limitação da legislação para o Centro", explica o corretor.

O Mamma Mia deixa o Centro, mas já tem engatilhadas mais duas novas unidades. Uma delas abre ainda em agosto no Bourbon Teresópolis, do Grupo Zaffari. Outra será no Gravataí Shopping, na área chamada de Boulevard Gastronômico, onde será um restaurante e um modelo express, para a praça de alimentação.