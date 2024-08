Galeteria da Serra abre em shopping do Zaffari e em Gravataí

Uma das galeterias da Serra Gaúcha que mais têm ampliado pontos e avançado para outros estados, dentro de estratégia de expansão nacional, abrirá mais duas unidades em shopping centers do Rio Grande do Sul.

Uma delas será em um dos empreendimentos do Grupo Zaffari, em Porto Alegre, e outra na Região Metropolitana (RMPA), no Gravataí Shopping, que a coluna Minuto Varejo já noticiou junto com novidades entre expansão e nova área gastronômica.

LEIA MAIS: Gravataí Shopping terá boulevard gastronômico e novas lojas

O primeiro Galeto Mamma Mia estreia no Bourbon Teresópolis, o shopping mais novato do Zaffari, situado na avenida Aparício Borges, em direção à Zona Sul da Capital. O fundador do Galeto Mamma Mia, Juliano Cavichioni, informou à coluna que a operação começa a funcionar este mês no segundo piso do complexo, que tem ainda torres comerciais e de apartamentos.

O restaurante será no modelo Express, perfil de fast-food de massas, e ficará na praça de alimentação do Bourbon Teresópolis. Aberto em 2021, o shopping enfrenta o desafio de se firmar na região, com mais opções justamente na área de gastronomia. O Minuto Varejo obteve informação que vai ter marca de comida japonesa no Teresópolis.

Em Gravataí, será uma unidade mais turbinada, com restaurante e Express. A área terá 400 metros quadrados e será um dos três operadores do futuro Boulevard Gastronômico que o shopping, gerido e com parte de capital do grupo AD, está implantando. O restaurante deve ficar pronto até outubro.

"Gravataí sempre esteve no nosso radar, mesmo agora que estamos em plena expansão nacional", reforçou Cavichioni, citando que o Mamma completará 40 anos em 2025. "São poucas marcas que conseguem se perpetuar na gastronomia", valoriza.

Cavichioni diz que, além das duas operações em Porto Alegre e Gravataí, vem mais pelo País TÂNIA MEINERZ/JC

Em 2024, devem ser abertos outras quatro unidades. "Devem ser mais quatro e inclusive em outros estados. Estamos finalizando os contratos", diz o fundador, observando que a rede não desacelerou as implantações e os planos mesmo com o impacto das cheias de maio.

A marca teve operações atingidas, como no Boulevard Laçador, na Zona Norte, já reaberta, e no Centro Histórico, ainda fechada e com futuro em exame, podendo não voltar a operar. O ponto, na rua Siqueira Campos, onde foi Petiskeira, sofreu duas inundações, gerando prejuízo considerável, segundo os donos.

"Nos próximos cinco anos, o Mamma Mia deve dobrar de tamanho. A meta é crescer 30% na receita ao ano", estima o empresário. O grupo GPLP, que Cavichioni comanda e que tem Galeto Mamma Mia e modelo express, o restaurante El Fuego (carnes) e o Neni, são 34 unidades. No Mamma, são tanto unidades próprias como franquias. Uma franquia do Express funciona, desde abril, no Bourbon Ipiranga , em Porto Alegre.

Mais Cavichioni deixa escapar que tem novidade no forno, com "produtos que vamos lançar num futuro próximo". "Algo sobre origem do Mama Mia, com outro formato (de loja). Estamos pesquisando o mercado. Vai ter mudança. O Mamma Mia tem de estar sempre aberto para se perpetuar na gastronomia", adianta o fundador, ainda sem revelar o que está em plano.

Um dos trunfos da rede é ter produção própria de hortaliças, como o radiche que é bem popular na imigração italiana, e homologar fornecedores. Cavichioni diz que os segredos para uma marca chegar a quatro décadas passam por entender o que o cliente quer e não abrir mão da qualidade.

"O cliente tem a percepção do que está pagando e do que está sendo entregue. Nós sempre quisemos proporcionar uma boa experiência", garante o fundador, citando ainda outra frente que pode vir no futuro:

"A nossa marca já foi convidada para ser internacionalizada, mas entendemos que ainda não é o momento e não se descarta isso", diz Cavichioni, que não revela por onde começaria a atuação no exterior: "O Brasil tem muito espaço ainda. Recém chegamos no Paraná. Queremos ensinar o Brasil a comer galeto".