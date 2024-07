Complexo da Grazziotin fecha por prazo indeterminado pós-enchente

Chama a atenção de frequentadores do Centro Histórico de Porto Alegre as portas fechadas de muitos pontos, mesmo após dois meses de as águas terem baixado na região. Um deles é do complexo comercial de uma rede de varejo, situado entre a rua Voluntários da Pátria e avenida Júlio de Castilhos.

É o Centro Shopping, do grupo Grazziotin, com sede em Passo Fundo, dono da rede varejista com mesmo nome e outras marcas no setor. O empreendimento tinha, antes da enchente histórica, uma loja da rede na parte térrea e pequenos lojistas de diversos segmentos, entre confecções, alimentação e outros ramos, que ficavam no outro nível.

Segundo o grupo, os maiores danos da inundação foram na estrutura do prédio, afetando redes elétrica, água e esgoto e gerando muito resíduo.

"Continuamos enfrentando severas dificuldades para o restabelecimento dos serviços de água e energia elétrica, bem como da limpeza da edificação", descreve o grupo varejista, em nota à coluna Minuto Varejo.

O Grazziotin informa que, devido ao "cenário de força maior", suspendeu as atividades "por prazo indeterminado, até a recuperação integral" da edificação. Além disso, a varejista rescindiu os contratos dos lojistas, incluindo o da loja da rede.

O diretor administrativo e responsável pela área de Relações com Investidores (RI) do grupo, Sebastião Barbosa, disse, à coluna Minuto Varejo, que o destino do prédio no futuro, até mesmo em relação ao tipo de operação, está indefinido.

"Não temos essa resposta, pois ainda não conseguimos restabelecer o basico, que é luz e água, uma depende da outra. Estamos resolvendo a questão elétrica, revisando todos os componentes e subestação interna, para após poder ligar a água e assim entendermos o que podemos fazer", esclarece Barbosa.

Theobald perdeu o espaço no Centro Shopping, mas conseguiu um novo na Galeria Chaves PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Ex-ocupante reabre na Galeria Chaves

O empreendedor Leandro Theobald perdeu seu ponto no Centro Shopping, mas logo conseguiu outro local também no Centro Histórico. Theobald, que deixou a vida de caminhoneiro, em 2007, para abriu negócio próprio no comércio na Capital, faz o recomeço em um espaço ainda melhor.

Ele descobriu que o bistrô que funcionava no nível que dá para a Praça XV não reabriu após a galeria reabrir. A água atingiu parte do subosolo. Theobald conversou comn a gestão e acertou a locação, mantendo o mesmo nome - Sal Fino -, mobiliário e atraindo a clientela fiel ao espaço:

"Tô gostando dos clientes novos e trouxe os antigos também. É um novo desafio".