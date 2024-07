Reposição pós-cheias aquece venda de carros em concessionárias

Uma das maiores redes de concessionárias do Rio Grande do Sul e a maior da marca Chevrolet (General Motors) pegou carona no aquecimento do setor, pós enchente e com forte influência de reposição de veículos que foram danificados pelas cheias históricas.

A Sinoscar, com 10 lojas, vendeu 635 automóveis zero e chegou a cerca mil, contabilizando seminovos. A fatia de novos representou 3,4% do total comercializado em junho pelo setor. É o terceiro mês do ano que a rede lidera o ranking de vendas. Em 2023, a Sinoscar comercializou 85 mil veículos entre novos e seminovos.

No começo do ano, a rede fez expansão, com aquisição de operações da marca em Canoas e Gravataí. Outras unidades ficam em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Montenegro, Sapiranga, Canela, Porto Alegre e Taquara. São 61 localidades na abrangência da empresa.

"Tivemos uma grande movimentação de pessoas que haviam recebido o seguro total e que buscaram a reposição de seus veículos", assinala, em nota, o gestor sênior de vendas da rede, Cesar Augusto Viegas.

O fluxo de seminovos e as vendas para empresas subiram 14% e 25%, respectivamente, frente à média mensal, diz a rede. O ciclo atual de negócios "é o melhor dos últimos cinco anos", atesta o gestor. A Sinoscar teve revendas fechadas devido a impactos das inundações nas proximidades de pontos. A loja da avenida Farrapos, na Zona Norte da Capital, ficou parcialmente alagada por 30 dias.

Para se ter uma ideia do impacto, o setor registrou alta de 227% na venda de carros novos em junho, mês seguinte ao evento climático recorde no Rio Grande do Sul, apontou o Sincodiv/Fenabrave-RS. Foram vendidas 18.507 unidades frente a maio, que teve fechamento de lojas e ainda impacto de sistema do Detran-RS, para registro e emplacamento, fora do ar.

No acumulado do semestre, as vendas totalizaram 79.763 unidades, quase 6% mais em reação ao mesmo período de 2023.

Em nota, o sindicato das concessionárias projeta otimismo com a "continuidade da tendência positiva". Mas foi feito um ajuste de previsão de alta de 12% para 8%.

"O Brasil cresceu 16%, e o RS foi positivo em 5,7%. Perdemos os 10 pontos em maio. Esperamos recuperar em julho e agosto", projeta, em nota, Jefferson Füerstenau, presidente da entidade.