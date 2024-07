Depois de fechar lojas em Porto Alegre, Hering volta a shopping de Passo Fundo

Hering voltou ao Bella Città Shopping, em Passo Fundo, no Planalto e uma das maiores economias gaúchas. Depois de ter fechado quatro lojas em Porto Alegre , uma das redes de moda mais tradicionais do Brasil, com foco em roupas de algodão e produção brasileira, abre filial no interior gaúcho. Avoltou ao, no Planalto e uma das maiores economias gaúchas.

A marca fechou desde janeiro em três shoppings do Grupo Zaffari (Bourbon Ipiranga, Assis Brasil e Wallig) e na Galeria Chaves, no Centro Histórico da Capital.

Azzas 2154. A Hering está no portfólio do megagrupo de moda que surgiu da união de Arezzo Co e Soma (dona também da Farm). O grupo apresentou recentemente o novo nome,

Segundo o Bella Città, a filial já funciona no terceiro andar do empreendimento, que pertence a Comercial Zaffari - dona do atacarejo Stok Center -, desde essa terça-feira (2). São 256 metros quadrados de área de venda, uma das maiores entre as unidades da rede.

Foi a quinta loja a abrir este ano no shopping. Mais quatro marcas estão confirmadas para o segundo semestre.

A Hering chegou a fazer parte do Bella de 2009 a 2020, quando fechou, voltando agora e com novo conceito, diz o shopping. "Essa unidade é uma das maiores lojas da franquia no interior do Rio Grande do Sul", comenta em nota, a supervisora a rede Michele Freitas.

Em 2024, o Bellla Città já teve abertura de quatro outras marcas: Pastel da Gare, Ponto do Açaí, Blessed Tattoo Shop e Pratafina. Estão previstas para entrar no mix no segundo semestre mais quatro lojas: Cacau Brasil, Montana Grill, Croasonho e Plush World.