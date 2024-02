Carrefour aumenta rede do Atacadão no RS, depois de reduzir outras bandeiras

Enquanto fecha lojas no formato de vizinhança e hipermercado , o grupo Carrefour, maior varejista brasileira e de capital francês, amplia sua malha de atacarejos no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (15), o grupo acrescentou mais uma unidade de sua bandeira Atacadão desta vez em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

A operação fica na avenida Flores da Cunha, número 4.000, e sucedeu um hipermercado Carrefour , que, aliás, antes foi da bandeira BIG, ex-grupo BIG, comprado pela varejista francesa em 2021. O hipermercado da principal marca da rede francesa chegou a operar seis meses, após ser convertido em meados de 2023. No fim do ano passado, o empreendimento foi fechado para ser adaptado ao modelo de atacarejo

A área de vendas da filial tem mais de 5,7 mil metros quadrados, e são 436 vagas de estacionamento. Segundo o grupo, são cerca de 300 empregos diretos e indiretos envolvidos na operação. Pelo menos 150 estão envolvidos com o atacarejo.

Enquanto escala ainda mais o porte da bandeira que estreou em 2008 no Estado, o grupo reduz a presença nas marcas Nacional e Carrefour. Lojas foram fechadas em diversas cidades. Nacional de Imbé e Xangri-Lá foi desativado, por exemplo. O ex-BIG que tinha virado hipermercado Carrefour na avenida Sertório também não opera mais.

A direção do Atacadão disse, em nota, que manterá a expansão "em regiões estratégicas". "Queremos abrir entre 10 e 12 lojas no Brasil em 2024", informou Marco Oliveira, CEO do Atacadão, na nota. A bandeira também prepara a entrada na França, com o nome de Atacadão.





A bandeira tem 363 unidades e 33 atacados de entrega e centros de distribuição.