Carrefour adianta abertura de Atacadão e comunica data em cidade gaúcha

A nova loja do atacarejo do grupo Carrefour, grupo francês que é o maior varejista do Brasil, teve abertura antecipada. A coluna Minuto Varejo havia noticiado, com base em informação do atendimento na loja, que o Atacadão em Cachoeirinha abriria em março, mas faixa em frente à unidade na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), avisa que a data vai ser bem antes.

A filial, que surge na avenida Flores da Cunha, sucedeu o hipermercado Carrefour, que tinha sido aberto em meados de 2023 após conversão do antigo BIG, ex-grupo BIG e comprado pela companhia francesa em 2021.

A loja, já finalizada, estreia nesta quinta-feira (15) às 8h, segundo a rede. A unidade fechou no fim de dezembro passado para a reforma. Pelo menos 150 pessoas vão atuar no atacarejo, cuja bandeira foi precursora do modelo no Brasil.

No fim de 2023, o Carrefour tinha 17 hipermercados Carrefour, 28 Atacadão, três Sam's Club (último a abrir fica na Zona Sul de Porto Alegre), 43 supermercado Nacional e 13 Todo Dia em operação no Rio Grande do Sul. Antes de encerrar o ano, o grupo começou medidas para fechar pontos do hipermercado, um deles o antigo BIG na avenida Sertório, na Zona Norte da Capital, e também unidades da bandeira Nacional.

O Carrefour não divulgou a lista, apenas confirmou que ajustes com fechamento de lojas haviam sido comunicados em novembro. Cerca de 10 filiais situadas em cidades do Litoral Norte, a RMPA e interior foram desativadas. Também ficou clara a opção do grupo pelo modelo de atacarejo. Em frente ao Carrefour (ex-BIG) da Sertório, tem Atacadão.

A mudança de hipermercado para o formato de volume e serviço de supermercado foi justificada para dar conta da demanda de moradores da região de Cachoeirinha. "Após analisarmos a localidade e o perfil dos consumidores, concluímos que uma unidade do Atacadão seria a melhor oferta para atender as necessidades dos clientes", disse, o grupo francês, em nota, no fim de 2023.

Colaborou com a coluna o repórter Eduardo Torres