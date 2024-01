MadeiraMadeira fecha mais lojas e restam apenas duas no RS

nasceu no mundo digital e migrou para o físico logo que estourou a pandemia de Covid-19, em março de 2020, reduziu ainda mais a presença no mercado gaúcho. A MadeiraMadeira fechou mais uma loja. LEIA MAIS: Seis grandes redes de varejo fecham lojas no Centro de Porto Alegre Desta vez, foi a guide shop, como a rede chama as unidades, que ficava na avenida Otto Niemeyer, na Uma marca quee migrou para o físico logo que estourou a pandemia de Covid-19, em março de 2020,. ADesta vez, foi a guide shop, como a rede chama as unidades, que ficava na avenida Otto Niemeyer, na Zona Sul de Porto Alegre, aberta em 2021

Centro Histórico e Passo D'Areia, na Zona Norte, na Capital, e em Cachoeirinha, Gravataí e Novo Hamburgo, na Região Metropolitana, segundo apurou a coluna Minuto Varejo. O Jornal do Comércio noticiou as aberturas que também ocorreram em 2021 . Antes, haviam sido desativadas outras unidades situadas nos bairros, na Região Metropolitana, segundo apurou a. O

outra em Santa Maria, na rua do Acampamento, uma das principais vias de comércio da cidade no Centro do Estado. Restam agora apenas duas lojas da rede. A primeira que abriu em Porto Alegre , localizada na avenida Azenha, e, na rua do Acampamento, uma das principais vias de comércio da cidade no Centro do Estado.

A coluna questionou a marca sobre as razões da desativação dos pontos. Em nota, a MadeiraMadeira, diz que "lamenta o encerramento das guide shops". Segundo a varejista omnichannel, a medida atende à busca de "melhor nível de eficiência nos mercados". "Quando necessário, realiza as adequações necessárias", completa a marca.



Em 2023, ao comentar os fechamentos, a MadeiraMadeira, que foi considerada a primeira unicórnio da América Latina, por ter atingido receita de US$ 1 bilhão em 2021, alegou "revisão do portfólio" e foco nas que "performavam melhor", além de garantir que focaria tanto o digital como a presença física.

Renner , Colombo, TaQi , Tok&Stok , Colombo, Marisa e Livraria Saraiva , todas com pontos fechados no mercado gaúcho. No ano passado, mais redes reduziram tamanho ou revisaram operações. Entre elas,, todas com pontos fechados no mercado gaúcho.

Colaborou Luciane Medeiros, do site do JC