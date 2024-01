Zaffari começa em breve obras de atacarejo na antiga Gaúcha Cross

Fãs da marca Zaffari que residem em uma determinada região de Porto Alegre não cansam de perguntar: quando vai ter obra na antiga mega área da revendedora de veículos Gaúcha Cross em frente à avenida Protásio Alves? A resposta é dada pelo grupo Zaffari, maior supermercadista do Rio Grande do Sul e dono de mais de uma dezena de shopping centers:

"Continuam as atividades referentes à flora e fauna que são monitoradas, e os ajustes de projetos do sistema viário externo", indica o Zaffari, em nota à coluna Minuto Varejo.

Na área, a primeira operação a ser erguida será de mais um atacarejo Cestto. Originalmente, teria um hipermercado, mas o grupo vem mudando para o formato que combina serviço de supermercado e volume de atacado, com foco em preços mais atrativos.

Outra unidade do Cestto já está sendo construída na Zona Sul da Capital, com previsão de ser finalizada na metade deste ano. No local, na avenida Wenceslau Escobar, teria um supermercado de vizinhança, mas o grupo também decidiu mudar para o modelo de loja que mais expande no Rio Grande do Sul.

Sobre a implantação do atacarejo na antiga Gaúcha Cross, a companhia promete que "em breve começará a montagem do canteiro das obras da unidade".

E quando a nova loja deve abrir? O cronograma, diz o Zaffari, prevê "conclusão para o segundo semestre de 2024".

O empreendimento multiuso originalmente registrado e licenciado na prefeitura da Capital é do Bourbon Jardim Itália, que previa shopping center, hipermercado e quatro torres comerciais. O endereço é a avenida Protásio Alves, 7472. A licença de instalação vence em fevereiro. Sobre as demais operações do empreendimento, o Zaffari não dá detalhes e nem se executará o plano completo.



Foram autorizadas a remoção de oito vegetais e uma mancha de vegetação e transplante de 84 árvores para áreas do próprio empreendimento, segundo informação obtida pela coluna Minuto Varejo.

Dentro das compensações vegetais, estão ainda o plantio de 68 mudas no terreno e pagamento de R$ 1.159.217,70 equivalente ao plantio de 13.504 mudas. O valor, já quitado elo grupo, foi revertido ao Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre.

As medidas são estabelecidas pela Lei Complementar 757/2015, pela Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) e pelo Decreto Federal 6.660/2008.

Cestto sem concorrentes na Zona Leste, por enquanto

Na região onde será construído o Cestto, não há ainda atacarejos nas proximidades, diferentemente de outras zonas da Capital, como o Sul e Norte. A implantação é possível porque o terreno na Protásio fica fora dos limites que impedem lojas de maior porte, acima de 2,5 mil metros quadrados de área de venda. A limitação se deve ao adensamento, ou seja, à concentração de atividades econômicas.

Na Wenceslau, o atacarejo que terá quase 4 mil metros quadrados só foi possível porque a unidade original licenciada no terreno, que era da bandeira Nacional, era anterior à lei que restringiu supermercados de maior tamanho. Aliás, a legislação dos anos de 2000 chegou a ser chamada Lei Zaffari. Na época, a lei aprovada na Câmara de Vereadores biscava barrar o avanço de grandes grupos vindos de forra do Estado, com hipermercados.