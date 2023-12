Atacarejo Via, do Oeste de SC, abre até março em Porto Alegre

A coluna Minuto Varejo noticiou, no começo de 2023, que o grupo Passarela, com sede em Concórdia, no Oeste catarinense, ia erguer seu primeiro atacarejo em Porto Alegre, o Via, bem pertinho do Stok Center (Comercial Zaffari) e Atacadão (Carrefour). O prédio, na avenida Assis Brasil, 8620, está indo para a etapa final de instalação. O grupo vai abrir no primeiro trimestre de 2024.

O Minuto Varejo apurou com varejos de alimentação que vão atuar no complexo que a quinta filial da bandeira no Rio Grande do Sul começa a funcionar em fevereiro na Zona Norte. O grupo abriu 200 vagas para trabalhar no estabelecimento. Interessados podem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou ao WhatsApp (54) 98134-0019.

A chegada de mais uma unidade do formato coincide com o movimento que veio a público nesta terça-feira (26) de fechamento de pontos pelo Carrefour. A maior varejista brasileira vai desativar pelo menos quatro hipermercados e mais duas lojas da bandeira Nacional. No caso dos hipermercados, um deles em Porto Alegre, a opção do grupo francês foi de priorizar a operação do Atacadão.

A filial do Via fica em terreno com 20 mil metros quadrados ou dois hectares, em frente à rótula que dá acesso ao complexo da Federação das Indústrias do RS (Fiergs). A futura loja ficará no sentido Região Metropolitana para a Capital. A bandeira tem outras unidades em mais quatro cidades gaúchas - Farroupilha, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul - e tem planos de expansão.