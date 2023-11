SouthRock, operadora da Starbucks e Subway no Brasil, pede recuperação judicial

A operadora no Brasil por trás de marcas gigantes como Starbucks e Subway é o mais recente grupo a entrar com pedido de recuperação judicial (RJ) no País. A SouthRock também detém operações brasileiras do Eataly e TGI Fridays. O pedido ingressou na noite dessa terça-feira (31 de outubro) na 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo. O valor informado no processo de RJ é de R$ 1,8 bilhão.

No Rio Grande do Sul, as marcas mais presentes são Subway e, nos anos recentes, a Starbucks, com seis pontos - cinco em Porto Alegre e uma em Canoas. Além deste grupo em funcionamento, mais três cafeterias estão previstas: no Praia de Belas Shopping, na Capital, Villagio Caxias, em Caxias do Sul, e Gramado.

Em nota conjunta, SouthRock e Subway informam que a medida foi tomada para "proteger financeiramente algumas de suas operações no país". "A decisão, que envolve determinadas marcas do portfólio da empresa, não se aplica à Subway no Brasil", garantem as duas empresas.

Mas a nota não detalha quais seriam as outras "marcas do portfólio" alvo do processo. O comunicado afirma ainda que a RJ serve para "salvaguardar as marcas, os Partners (colaboradores), fornecedores e os negócios operados pela empresa".

Na manifestação, as direções projetam que terão de fazer ajustes em operações e negócios, sem especificar quais seriam estes ajustes, "em meio à volatilidade do mercado" e para "refletir o cenário econômico atual".



SouthRock segue comprometida em continuar trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros comerciais para criar as condições necessárias para seguir desenvolvendo e expandindo Subway e as marcas que opera no Brasil ao longo do tempo.

A consultoria Galeazzi & Associados, um dos grupos mais conhecidos em processos de reestruturação e recuperação judicial de empresa no Brasil, foi contratada para fazer o processo da SouthRock. Na descrição inicial do processo na página da vara de falências, tem uma lista de empresas abrangidas pela medida.

Na Justiça, a SouthRock listou 24 empresas incluídas na medida. Entre os nomes, estão as que operam em aeroportos. Uma das citadas é Sul Airport Restaurantes, que pode ter relação com as unidades da Starbucks que estão no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

No rol, estão Southrock Capital, Southrock Centro de Serviços Administrativos, Src D Participações, Src 1 Participações, Kd01 Participações, Hb Participações, Src 6 Participações, Src Holding Participações, Southrock Lab, Star Participações, Starbucks Brasil Comércio de Cafés, Americana Franquia, Eataly Participações, Brazil Highway, Wahalla, Vai Soluções, Brazil Airport Restaurante, São Paulo Airport Restaurantes, Rio Airport Restaurantes, Sul Airport Restaurantes, Brasilia Airport Restaurantes, Belo Horizonte Airport Restaurantes, Eataly Brasil Comercio e Distribuição de Alimentos e Vai Pay Soluções em Pagamento.

Nota conjunta da SoutRock e Subway Brasil enviada a franqueados:



"Caros franqueados,



Enfrentando os atuais desafios e condições de mercado, a SouthRock, operadora líder de restaurantes multimarcas no Brasil, solicitou Recuperação Judicial para proteger financeiramente algumas de suas operações no país. A decisão, que envolve determinadas marcas do portfólio da empresa, não se aplica à Subway no Brasil. Essa decisão foi tomada para salvaguardar as marcas, os Partners (colaboradores), fornecedores e os negócios operados pela empresa.



Uma vez que as decisões precisam equilibrar o compromisso da SouthRock com os negócios em curso, sua responsabilidade social e corporativa e todas as partes envolvidas em meio à volatilidade do mercado, a companhia se vê em posição de ajustar algumas frentes operacionais e de negócios para refletir o cenário econômico atual.



SouthRock segue comprometida em continuar trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros comerciais para criar as condições necessárias para seguir desenvolvendo e expandindo Subway e as marcas que opera no Brasil ao longo do tempo.



William Giudici, Subway Country Manager Brazil."