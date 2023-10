Caxias do Sul: Villagio ganha novas lojas e Andreazza expande em 2024

O maior shopping center de Caxias do Sul, segunda economia e população no Rio Grande do Sul, deve completar 2023 com quase 20 novas lojas no mix. Até agora, abriram 15 em diversos segmentos e mais quatro estão já confirmadas para entrar em operação até fim de dezembro. A unidade da Starbucks, que estava na lista de aberturas do ano, ficará para o primeiro semestre de 2024, informa o empreendimento. Na lista de novidades para abrir, estão Nova Era, Calzedonia, Golden Kids e Livraria Leitura. Na lista de marcas que já estrearam, estão KFC, Bagaggio, Havaianas, Carter's, Madison & Cult Esthetic and Health, Fuzuê Baby Kids Teen, Havanna, Travelex Confidence, Outback Steakhouse, New Era, Nobs & CO, 4Shape Suplementos, Encanto, L'Occitane Au Brésil Kings Sneakers. Entre as características da gestão do Villagio, estão buscar complementação do mix, expansão de lojas para áreas maiores, abrindo espaço a novos entrantes, e aposta em serviços e lazer. "Quando pensamos em oferecer mais entretenimento, imaginamos um espaço democrático para toda a família", destaca o superintendente do shopping, David Hunner, em nota.

O quinto maior grupo supermercadista gaúcho, o caxiense Andreazza, prepara mais expansão do seu atacarejo, além de estar erguendo o primeiro Vantajão em Porto Alegre, que abre até dezembro. O grupo tem 46 lojas, seis delas do atacarejo. "Tem mais dois para abrir em 2024 e serão na Serra", adianta o sócio-diretor Jaime Andreazza. "Estamos olhando oportunidades na Região Metropolitana, mas precisamos ver a aceitação da marca, diz ele. "Em Caxias do Sul, já sabemos o que o público quer. Na inauguração da segunda loja na cidade, em agosto, passaram mais de 12 pessoas em um dia na filial na unidade. É muita gente!"