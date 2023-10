Zaffari obtém primeira licença para erguer atacarejo em Canoas

maior grupo supermercadista gaúcho e 30ª varejista do Brasil obteve o primeiro aval para a implantação de mais uma operação no Rio Grande do Sul, desta vez em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

O Zaffari recebeu a licença prévia (LP), que envolve exigências ambientais, para erguer um atacarejo na cidade em mega terreno, em frente à BR-116. A coluna Minuto Varejo informou em fevereiro passado que o grupo havia comprado o terreno e já tinha planos para o local .

A área já teve revenda de veículos, como a Sbardecar. O futuro Cestto Canoas, que está em plano de expansão do modelo anunciado pelo grupo em abril, no mesmo dia da abertura da primeira unidade da nova bandeira do grupo em Gravataí , será construído ao lado do Bourbon Canoas, na avenida Getúlio Vargas, 5.901, no bairro Marechal Rondon, perto do Centro.

O Zaffari está construindo um atacarejo na Zona Sul da Capital e prevê mais três: Zona Leste de Porto Alegre (área da antiga Gaúcha Cross), Novo Hamburgo e São Paulo.

Segundo o documento emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) canoense, no começo de outubro e que foi repassado à coluna por um leitor atento aos movimentos da supermercadista na cidade, o terreno tem 60,5 mil metros quadrados.

A área construída do futuro "supermercado", como é identificado o projeto na licença, terá 18,7 mil metros quadrados. Mais de 40 mil metros quadrados ainda estarão disponíveis e parte devem ser usados para estacionamento.

Na LP, estão previstas medidas a serem adotadas para a implantação do empreendimento que contemplam desde aspectos sanitários, impactos de geração de resíduos da construção e cobertura vegetal. Construções existentes no terreno estão sendo demolidas.

Em nota, o grupo informa que vai continuar a tramitação do "Projeto Legal do Cestto Canoas", porém sem previsões" de datas de começo das obras. "Tão logo esteja concluída a etapa de aprovação e licenciamento, serão avaliadas as contratações, datas de início e cronogramas de obras", esclarece o Zaffari.

RS dos atacarejos: outras bandeiras erguem lojas

Enquanto o Zaffari vai pontuando seus primeiros atacarejos, outros grupos do setor avançam e rápido. A Comercial Zaffari, terceira do ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), tem diversas unidades em construção ou previstas do seu Stok Center para a Fronteira, o Vale do Taquari e a Região Metropolitana, incluindo uma quase pronta na Capital, que será a segunda. Este ano o grupo de Passo Fundo já abriu três filiais da bandeira, sendo a última em Alegrete.

Outros dois gaúchos, o Unidasul, bandeira Macromix, e o Imec, do Desco, estão com mais lojas sendo abertas na Região Metropolitana (Vale do Sinos) e Litoral Norte. O caxiense Andreazza, quinto do ranking da Agas, está com obra acelerada de seu primeiro Vantajão, que será na zona Norte de Porto Alegre.

Os catarinenses Pereira, do Fort Atacadista, e Passarela, da Via Atacadista, também estão com expansão definida. O Pereira inaugura na quarta-feira (27) a segunda unidade do seu Fort. Mais uma abrirá em Caxias do Sul este ano e outras três estão confirmadas para 2024, mas devem ser mais. O Passarela tem projeto para a Capital e Centro.