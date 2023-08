Americanas fecha no único shopping do Centro de Porto Alegre

Sextou? Para a filial da Americanas, situada no único shoping no Centro Histórico de Porto Alegre, sim. A loja da gigante varejista que está em recuperação judicial fechou nesta sexta-feira (4) no Rua da Praia Shopping. A unidade ficava no subsolo do shopping, localizado na rua dos Andradas (popular Rua da Praia) e tudo indica que a saída da bandeira de departamentos vai abrir espaço para novidades no empreendimento.

reduzem pontos físicos no Centro Histórico. Até começo de julho, a coluna Minuto Varejo havia somado que pelo menos seis marcas haviam encerrado unidades na região este ano.

Saem nomes tradicionais na cena do varejo local, mas também tem marcas inéditas que vão entrar, como a da maior rede calçadista de Santa Catarina, a Pittol , onde era uma Colombo, na rua Dr Flores.

Na área da loja fechada, funcionários trabalham desde as primeiras horas da manhã para retirar todas as mercadorias. A coluna apurou que a intenção da rede de departamentos é desocupar o local até terça-feira (8). O quadro de pessoal deve ser transferido à megaloja também na Andradas, a duas quadras. Clientes que ingressam no empreendimento questionam sobre a novidade.

O Minuto Varejo busca esclarecimentos com a Americanas e a Ponto Pronto, atual administradora do shopping, sobre o fechamento.

Novidades no mix do Rua da Praia Shopping sob nova direção

A saída da Americanas na área onde funcionava deve abrir caminho para uma troca de posições e estreantes no mix do centro comercial.

A coluna Minuto Varejo mostrou que o Rua da Praia está em nova fase, desde que a Ponto Pronto entrou na gestão, que ingressou em abril no Rua da Praia, trabalha para ter um supermercado no cardápio do varejo. No espaço onde já teve "super", que era do Nacional, agora tem a academia Moinhos.

academia deve descer dois pisos para o supermercado da bandeira catarinense Bistek, que a dois pisos para o, que a coluna também já noticiou que terá unidade no Centro Histórico , entrar na operação no antigo ponto do Nacional. Trata-se de tamanho físico para comportar uma filial do Bistek.

No mesmo prédio, o McDonalds, que é uma das primeiras operações do Rua da Praia, fechou parcialmente nesta sexta-feira. O fast-food está em reforma.

Parte dos acessos está bloqueada, mas apenas na área do corredor interno da entrada. O atendimento é mais restrito e feito pela porta da frente, pela rua dos Andradas. A previsão é que os trabalhos se completem em outubro.