Catarinense Bistek vai ter loja no Centro de Porto Alegre

O grupo supermercadista catarinense Bistek mira a expansão no Rio Grande do Sul num raio de até 400 quilômetros de distância de seu centro de distribuição (CD) no Sul do estado vizinho, situado em Criciúma. Uma decisão já tomada é entrar no Centro de Porto Alegre, adianta o diretor comercial da rede, Walter Ghislandi.

A Serra gaúcha está no radar, com foco em Caxias do Sul, Canela e Gramado, além do Litoral e Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

há conversas com o Rua da Praia Shopping, que vem A coluna apurou que, que vem recuperando fluxo e reocupando espaços . Ghislandi prefre falar qando tiver a escolha. "O círculo de Porto Alegre comporta 10 lojas sem prejudicar ninguém", acrescenta ele.

Sobre a expansão gaúcha, o diretor reforça: "Precisamos colocar no plano umas 15 lojas entre Porto Alegre e Caxias do Sul, serão quatro a cinco unidades do nosso projeto. A área de abrangência segue densidade populacional e conexão com logística. As 15 lojas serão até 2027. Meta é ter mais depois, avisa o diretor.

"Se o modelo for aceito, vamos ter mais, e tudo indica que sim. Vamos equilibrar o número de lojas entre os dois estados". A rede deverá ter um entreposto para perecíveis na Grande Porto Alegre após alcançar 60% das lojas abertas. "Var ser rápido. Tem três inaugurando. Em 2024, virão Tramandaí e Novo Hamburgo, onde já temos terreno", informa o diretor.