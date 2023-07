Rua da Praia sob nova direção

No elenco de lojas, estão releituras de unidades que estavam desde a abertura do Rua, como a da Obanime, que foi Capshop e que fica em um dos corners, logo na entrada principal. As empreendedoras Juliana Santos e Fernanda Carletti criaram a proposta, ampliando o mix após a antiga loja ter de ser fechada devido à morte do dono no começo do ano. A loja fechou em março, mas em maio já estava de novo à cena, sob direção das duas jovens, que são casadas. A Obanime tem vende tacos, animes a artigos de fãs de bandas, de camisetas a bonés. "Peguei os R$ 15 mil da minha rescisão e investi na Obanime", conta Fernanda, que era funcionária na fase anterior. O Rua da Praia tem hoje 51% do capital nas mãos do fundo Atlanta, que fez a aquisição em 2020, e o restante é do grupo gaúcho Isdra. Ainda não foi definida quando será, mas vai ter revitalização da fachada.

São 100 espaços para lojas e quiosques nos três andares, mas menos de 30% estão ocupados. Entre as baixas recentes, está a do Burger King. São 28 operações abertas. A gestão espera chegar a 50% de ocupação ainda este ano. O cinema está fechado, com negociações em andamento sobre novo operador, adianta Freitas. Entre as marcas, a Beagle, rede catarinense de vestuário jovem, vai ampliar para mais espaço. Uma novidade é a Luluzettis, um outlet que saiu do digital para o físico e já tinha ponto na Galeria Chaves. A abertura da loja no Rua levou centenas de fãs do varejo. Deve chegar ao centro comercial a Lupo e outras existentes vão expandir.