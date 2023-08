Zaffari vai ampliar loja do Menino Deus

Uma das lojas mais movimentadas da bandeira Zaffari em Porto Alegre, muito pelo tamanho e demanda da vizinhança, vai ter ampliação. O grupo, maior varejista de supermercado do Rio Grande do Sul, é econômico, como sempre nas informações, mas a coluna obteve mais detalhes com algumas pistas do que deve ser o "novo" Zaffari da Getúlio, como consumidores chamam a unidade inaugurada em 2020. O projeto já está em tramitação na Secertaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Em nota, o grupo se imitou a informar: "As lojas satélites e o supermercado Zaffari, localizado no bairro Menino Deus, deverão receber melhorias a partir da revisão dos estudos e do projeto decorrentes da nova sede do Kennel Club, recentemente inaugurada. No entanto, não há ainda elementos definidos para divulgação", diz a rede. A loja atual tem área de venda de 1.905 metros quadrados. Na área de licenciamentos gerenciada pela Smamus, há movimentação recente de plantas e estudos para área dentro do terreno do atual super. Em 2021, foi aprovado projeto para construção na face que dá para a rua Múcio Teixeira. A aprovação previa prédio de dois pavimentos, com lojas em ambos, total de 834 metros quadrados, segundo apurou o Minuto Varejo. O terreno que tinha a antiga sede do Kennel Club, ao lado da loja, está cercado, e a sede ja foi demolida. O Zaffari investir cerca de R$ 6,3 milhões para erguer um prédio de sete andares para o Kennel, ao lado da loja, na Getúlio.

Renner abre loja em Canela que segue conceito sustentável

A Renner abriu em Canela a primeira unidade do ano em solo gaúcho. Além da filial da a Serra, que a coluna tinha antecipado, mais duas unidades da bandeira e outra da Youcom vão ser abertas este ano.Taquara e Montenegro terão filiais da Renner. A Youcom deve ser em Porto Alegre. A concentração de novos pontos em cidades de porte médio e no interior, que foi regra nas aberturas de 2022, é estratégia da companhia.A loja de Canela, que abriu sexta, segue o conceito circular, com arquitetura, materiais, fonte de energia e ambientes com pegada sustentável.A filial teve aporte de R$ 11 milhões. Em Porto Alegre, a varejista reinaugurou a megaloja no Shopping Iguatemi, também circular. Até julho, a marca fechou três lojas no RS: Youcome Renner, na Capital, e uma Camicado, em Novo Hamburgo. O balanço do segundo trimestre da companhia veio com quedas: 6% na receita líquida e 36,3% no lucro líquido.

Americanas fecha no único shopping do Centro de Porto Alegre

A Americanas fechou a filial no Rua da Praia Shopping, Centro Histórico de Porto Alegre. A unidade ficava no subsolo do shopping, que já tem planos para o espaço. A notícia aumenta a lista de varejos nacionais e regionais que reduzem pontos no Centro. Os funcionários vão para outras lojas, diz a rede, que está em recuperação judicial. Sobre o fechamento, a Americanas alega, por nota, que “faz parte do curso normal do varejo, dentro de ajustes imediatos e de curto e médio prazos com foco na rentabilidade”. A gestão do Rua da Praia, com a Ponto Pronto, mesma da Galeria Chaves, tenta atrair um supermercado. No espaço onde já teve loja do Nacional, tem a academia Moinhos, que pode ir para o lugar da Americanas. A negociação é com a catarinense Bistek. Odiretor comercial do Bistek, Walter Ghislandi, confirma a conversa.Também no Rua da Praia, o McDonalds fechou parcialmente para reforma.

Beretta: relojoaria chega aos 106 anos

Caxias do Sul volta a figurar na seção Histórias do Comércio. Depois da Magnabosco, com 108 anos, agora é a vez da Beretta, reloajaria que completa 106 anos em 2023. A marca tem três pontos físicos na cidade, sendo dois nos shopping centers Bourbon San Pellegrino e Villagio Caxias. O mais antigo é o da avenida Júlio de Castilhos, no Centro, onde uma espécie de galeria dos fundadores e gerações seguintes ajuda a contar a trajetória da loja centenária. A casa foi criada pelos imigrantes italianos Augusta e Anselmo Beretta. Anselmo abriu a joalheria em 1917, morreu dez anos depois, e a viúva e os filhos Vanda, Júlio e Eni seguiram o negócio. O ponto está no endereço desde 1929. "São mais de 100 anos sempre no ramo de jóias, relógios e ótica. É a quarta geração no negócio", descreve o diretor e bisneto do fundador Leonardp Beretta. Para uma marca estar há mais de um século no mercado, Beretta diz que, mais que um desafio, precisa estar sempre inovando e de olho no que o cliente busca. "Hoje a concorrência é mais acirrada, não só no ponto físico, mas também no digital. O mais importante é manter a equipe motivada e oferecer o que tem de melhor", aposta ele. As três unidades somam 30 funcionários. Ter 106 anos pode ser uma vantagem em meio à pulverização de franquias e redes? Beretta avalia que a longevidade "é um diferencial para chamar mais a atenção do cliente", mas não é suficiente. "A fidelidade do consumidor hoje é muito sutil", admite o diretor. Sobre o futuro, Beretta acredita que o relacionamento é o mais decisivo. "Precisa da atenção, e isso está no físico."

Entrevista

A serra gaúcha pode gerar 10 mil vagas este ano no turismo, mas o dilema é como preencher a oferta, alerta o gerente da Gi Horeca, braço de RH do Gi Group, Sergio Ferreira, citando áreas como a de logística que vêm sugando mão de obra e não vai parar. A gigante Mercado Livre terá um centro de distribuição no RS. Ferreira analisa este cenário: Minuto Varejo - Tem vaga e não tem mão de obra? Sergio Ferreira - O que antes estava no turismo, foi para outros segmentos, como logística. Só nós temos 400 vagas abertas. A Shopee vai ter 40 hubs locais. Para voltar ao turismo, precisa agora formar mão de obra. Para isso, não basta apenas a parte técnica, mas a comportamental e psicológica também. Precisa gostar e ter prazer para atender. MV - Onde tem mais emprego nos setores ligados ao turismo? Ferreira - Em restaurantes e cozinhas, para funções de garçons que entendam de carta de vinhos, e ajudante de cozinha. Nos hotéis, é para camareira. MV - Emprego efetivo ou temporário? Ferreira - As pessoas preferem temporário, que paga mais por hora e elas escolhem quando trabalhar. MV - Como formar mão de obra? Ferreira - Trabalhamos com prefeituras para qualificar pessoas, mas falta estrutura. O candidato precisa ter noção do que vai ser o trabalho.

No Ponto

 Dia dos Pais: Pontal Shopping terá festival de bandas no Hard Rock Cafe e aulas de música. Inscrições até dia 20. Canoas Shopping criou lounge para interação de pais e filhos. Acesso é a partir de notas de R$ 50,00. Villagio de Caxias dá vinho Merlot para compras acima de R$ 550,00. Até dia 13.  FCDL-RS projeta vendas de R$ 700 milhões no comércio do RS na temporada do Dia dos Pais, 10% acima de 2022.SindilojasPOA projeta R$ 190 milhões na data na Capital.  RS tem a segunda maior rede do grupo Carrefour, após compra de 80 lojas do ex-BIG. São 17 hipermercados Carrefour, 28 Atacadão, dois Sam´s Club e Nacional. Shopping Total fechou o balanço da campanha das Totaletas dos 20 anos: mais de 12 mil clientes preencheram 70 mil cupons. Foram sorteados R$ 168 mil em vales-compra.

