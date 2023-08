Comercial Zaffari vai erguer novo Stok Center na fronteira; agora com o Uruguai

A Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo e líder em atacarejos no Rio Grande do Sul somando 25 lojas, terá uma segunda loja da bandeira Stok Center na fronteira. A primeira filial abriu em junho em Uruguaiana, no front argentino. Agora é a vez de instalar um atacarejo na face vizinha, voltada ao Uruguai. A futura unidade ficará em Santana do Livramento.

Atualmente, o grupo tem quatro lojas em ritmo acelerado de obras. A próxima a inaugurar será a de Soledade, em 29 de agosto, confirmada pela Comercial, cuja implantação já foi mostrada pela coluna Minuto Varejo. A marca não informa valores dos investimentos.

Alvorada (avenida Getúlio Vargas, na divisa com Viamão), Esteio (às margens da BR-116), Porto Alegre (na avenida Manoel Elias, na zona Norte) , todas com estrutura indo para finalização civil e depois recheio e acabamentos. O sistema de pré-moldados encurta o tempo de construção dos atacarejos. Outros grandes grupos também expandem, como a Companhia Zaffari, com o Cestto, Fort Atacadista e Via Atacadista, os dois de Santa Catarina, e Imec, dono do Desco. Outras três filiais ficam em(avenida Getúlio Vargas, na divisa com Viamão),(às margens da BR-116),, todas com estrutura indo para finalização civil e depois recheio e acabamentos. O sistema de pré-moldados encurta o tempo de construção dos atacarejos.

A prefeitura de Santana do Livramento informa que o projeto para erguer tramita há pouco mais de um mês na pasta de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação e está na fase de licenciamento, para validação de impacto de vizinhança, estudo obrigatório para unidades com mais de 300 metros quadrados de área.

O atacarejo terá área total construída de 10 mil metros quadrados e vai gerar 60 empregos diretos, diz a secretaria. O Stok Center de Livramento vai ser erguido na área do Lanifício Albornoz, fora da cidade, próximo ao trevo Simón Bolívar, na BR-158. O terreno foi comprado em leilão do governo federal por um investidor local que firmou contrato com a Comercial para uso de parte da extensão. O grupo varejista manterá a chaminé da antiga unidade de beneficiamento de lã.

"A logomarca Stok Center deve ser colocada na torre", conta o secretário de Planejamento,Paulo Ricardo Flores Ecoten.

A chegada de mais um atacarejo reforça a concorrência regional. Já estão na cidade Atacadão, que é do grupo Carrefour e foi instalado onde era BIG (rede comprada pelo grupo francês). O Atacadaço, de Bagé, tabém tem filial na cidade.

"Tudo porque os uruguaios compram aqui porque é mais barato e têm salários maiores", observa Ecoten, sobre um dos motivos para atrair as operações estaduais e nacionais. "A cidade está bombando", define o secretário, que espera aprovar os projetos que faltam e emitir o licenciamento para a obra "o mais rápido possivel".

Deve ser feito também estudo de tráfego, podendo ter alguma intervenção viária devido á proximidade com a rodovia. Na área de 40 hectares, o secretário informa que o proprietário pretende erguer torres residenciais e estuda montar um pequeno mall.

A primeira unidade do Stok Center aberta em 2023 foi a de Uruguaiana. Com mais quatro em andamento, o grupo terá a mesma performance em número de novos pontos de 2022, quando também foram abertas cinco operações. Com isso, chegará a 29 Stok Center, além de 10 supermercados da bandeira Comercial Zaffari. A velocidade fez a empresa saltar mais de 41,7% na receita bruta no ano passada, chegando a R$ 3,5 bilhões.