iFood vai investir R$ 17 bilhões no Brasil até março de 2026

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, anunciou que até março de 2026 fará investimentos diretos no Brasil que somam R$ 17 bilhões.

Além disso, a empresa vai aumentar sua força de trabalho com 1,1 mil novos colaboradores diretos, crescimento de 19% na comparação entre março deste ano e março de 2026, ultrapassando 8,6 mil funcionários.

Mais da metade dessas posições são para profissionais de tecnologia. Desde o início de seu ano fiscal, a empresa já contratou 500 funcionários e abrirá 600 novas vagas até o primeiro trimestre do próximo ano. O anúncio foi feito durante o iFood Move 2025, evento de food delivery realizado em São Paulo Expo.

Com atuação no Brasil desde 2011, o iFood aportou R$ 10,3 bilhões e R$ 13,6 bilhões em 2024 e 2025, respectivamente.

O valor contempla, prioritariamente, ações para impulsionar o tráfego na plataforma, aumentar a recorrência de compras no aplicativo e ampliar os segmentos de atuação da empresa.

Para sustentar o crescimento do ecossistema, os investimentos também serão direcionados às áreas de tecnologia e inovação.

Como parte dos investimentos estão direcionados para o aumento no volume de pedidos, a expectativa do iFood é de gerar mais negócios para os restaurantes e rotas para os entregadores. O iFood prevê que os ganhos dos profissionais de entrega que trabalham com a plataforma totalizarão R$ 5,2 bilhões no mesmo período, um aumento de 27% em relação ao ano passado.

“Ultrapassarmos os R$ 10 bilhões em investimentos pelo terceiro ano consecutivo não é apenas uma marca significativa, é a prova de que nossa operação cresce de forma sustentável, gerando impacto positivo na economia e fortalecendo cada parceiro em nossa rede”, destacou o CEO do iFood, Diego Barreto.



Atualmente, o iFood oferece soluções que digitalizam 400 mil estabelecimentos no mundo online e no físico, tem 55 milhões de clientes, está presente em 1500 cidades e gera renda para 400 mil entregadores. Em 2025, a plataforma alcançou a marca de 120 milhões de pedidos por mês.