Ex-Google, Berthier assume tecnologia de fintech

A Ume, plataforma brasileira de crédito e pagamentos, anunciou a chegada ao mercado de Berthier Ribeiro-Neto como líder da área de tecnologia. Ele foi o líder de engenharia do Google no Brasil, onde permaneceu até julho passado, totalizando 19 anos na bigtech americana. Na empresa, atuava como diretor de engenharia do centro brasileiro de tecnologia do Google em Belo Horizonte e foi responsável pela origem mineira do Google no país.

O anúncio acontece após dois meses da rodada série A, quando a fintech levantou US$15 milhões.

A captação foi liderada pela PayPal Ventures, com participação da NFX, Globo Ventures, Clocktower Ventures, Big Bets, FJ Labs, Endeavor e Norte Ventures. A Ume também captou um FIDC no valor de US$20 milhões, em parceria com a Verde, Wersten Asset, Itaú, Credit Saison e Milenio.

O profissional chega à Ume com o objetivo de levar seu olhar e expertise na área para elevar a experiência de crédito no varejo brasileiro. Berthier também foi um dos cofundadores da startup Akwan. A iniciativa tinha como produto um buscador de internet chamado TodoBR, que despertou interesse do Google, quando a adquiriu em 2005.

“O que mais me impressionou na Ume é a cultura bem definida. São fundadores que unem princípios, valores e ações que visam o progresso do negócio e de seus colaboradores”, conta Ribeiro-Neto.

A Ume é uma plataforma que oferece soluções de crédito personalizadas para impulsionar as vendas e fortalecer a base de clientes dos varejos. Foi fundada em 2019 por Berthier Ribeiro, Theo Ramalho e Marco Cristo

São mais de 2 mil varejistas na plataforma com cerca de 400 mil clientes com crédito aprovado. A expectativa é originar R$500 milhões em operações de crédito em 2025.