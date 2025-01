Adobe atualiza recursos para aplicativos After Effects e Premiere Pro

A Adobe está anunciando novidade na plataforma Adobe Creative Cloud. Em janeiro, serão duas atualizações em Photoshop e novos recursos para os aplicativos After Effects e Premiere Pro.

Entre as novas funcionalidades estão a tradução automática de legendas no Premiere – o recurso permitirá a geração automatizada de legendas em 18 idiomas – e o suporte de imagem em HDR no After Effects.

Vitor Gomes, gerente sênior de marketing de produtos na Adobe, ressalta que com os novos recursos, os usuários dos programas conseguirão aumentar a produtividade. “Esse conjunto de atualizações traz vários benefícios como economia de tempo, agilidade e performance, principalmente para quem atua com alta definição”, comenta.

LEIA TAMBÉM: Google expande IA generativa para usuários empresariais

Com o novo painel de Inteligência de Mídia e Pesquisa (beta), que utiliza IA, o profissional vai conseguir identificar automaticamente objetos, locais e detalhes em suas gravações. Um dos principais ganhos é a localização dos melhores clipes rapidamente, economizando tempo na busca e permitindo maior foco na criação da narrativa.

O recurso Expanded Comp Playback no After Effects permitirá reproduzir os arquivos com maior velocidade. O sistema armazena os arquivos em cache direto no disco rígido e poupa a memória RAM. Com esses ajustes, o profissional pode focar na parte criativa sem se preocupar com as limitações técnicas.