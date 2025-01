Caldeira anuncia quatro startups para o Let's Go To SXSW

As startups Aprix e Planton, do Rio Grande do Sul, Abstra, do Rio de Janeiro, e Drome, da Bahia, foram as escolhidas para participar com tudo pago do SXSW. O festival South by Southwest, que acontece em Austin, no Texas, será realizado de 7 a 15 de março.

A seleção é resultado da campanha Let's Go To SXSW, promovida pelo segundo ano consecutivo pelo Instituto Caldeira, pela Dell Technologies e pela Intel, e aberta a startups de todo o Brasil.

De todas as startups inscritas online, 20 foram selecionadas pelo Instituto Caldeira, hub de inovação localizado em Porto Alegre (RS), para participar do Pitch Competition, realizado no último dia 13 de dezembro. Cada empresa teve quatro minutos para apresentar seu pitch para uma banca avaliadora, formada por Carolina Cavalheiro (Instituto Caldeira), Marcelo Hoffmann (ABSeed Ventures), Marcelo Pereira (Dell Technologies) e Marta Saft (Thoughtworks).

No final, as startups foram escolhidas com base nos critérios de escalabilidade, impacto potencial, tecnologia, time e o histórico de realizações passadas dos membros-chave da equipe.

O representante de cada startup vai receber passagem aérea de ida e volta (saindo de qualquer localização no Brasil), transporte do aeroporto para o hotel e vice-versa, hospedagem, ingresso para o SXSW, e ajuda de custo para alimentação.

Faz parte da programação da viagem uma visita ao headquarter da Dell, para relacionamento com os executivos e contato com o que há de mais recente nas soluções tecnológicas da marca. O embarque está marcado para o dia 6 de março de 2025.

As startups selecionadas:

Abstra (RJ) - simplifica a criação de workflows automatizados com Python, conectando dados e sistemas para otimizar processos de negócios, sem a necessidade de equipes de TI. A startup utiliza inteligência artificial para tornar o desenvolvimento de soluções digitais mais acessível e eficiente. O Abstra.AI é capaz de ler e interpretar qualquer tipo de arquivo, facilitando a implementação de features complexas de forma simples e intuitiva. Essas inovações possibilitam que os clientes automatizem e otimizem processos de modo mais ágil e eficaz.

Aprix (RS): especialista em resolver problemas complexos de precificação com alto volume de dados, usando inteligência artificial, e auxiliando agentes de diferentes portes e setores a alcançar ganhos de eficiência. Especializada em gestão e otimização de preços, a startup desenvolveu algoritmos que transformam processos reativos em preditivos. A partir da captura e integração de múltiplas fontes de dados - como impostos, informações de PDV, preços de concorrentes, volume de vendas e custos internos -, a tecnologia da Aprix analisa o comportamento da demanda e a elasticidade de preços.

Drome (BA): previne desperdícios de insumos sensíveis à temperatura com IoT, IA e análise preditiva. Utilizando IA, a solução consegue predizer falhas em freezers de medicamentos e vacinas com base nos dados históricos; monitorando e gerenciando sensores e relatórios, garantindo segurança, eficiência, e a integridade dos produtos. Ao prevenir a deterioração de medicamentos, vacinas e alimentos por meio do monitoramento contínuo e preditivo, o Drome quer contribuir para a redução significativa do desperdício de recursos valiosos, minimizando o impacto ambiental associado à produção e descarte desses insumos.

Planton (RS): cleantech com uma solução completa para gestão de emissões de carbono. Desde os cálculos de inventário e pegada de carbono, até propostas de ações de descarbonização, tudo é entregue com base em uma solução de inteligência artificial que torna os processos mais rápidos, mais precisos, e com custo mais competitivo. A startup atua diretamente na frente de mudanças climáticas, medindo as emissões dos clientes, criando ações de mitigação e compensando emissões.