Norton lança solução contra ameaças para pequenas empresas

A Norton, player de segurança cibernética, anuncia o Norton Small Business, solução projetada para atender às demandas de cibersegurança das pequenas empresas.

Entre as funcionalidades, recursos como navegador seguro, gerenciador de senhas e VPN (Rede Privada Virtual), além de limpeza automatizada de PCs, backup na nuvem e atualizações automatizadas de software.

Para Alexa Matteri, Head na América Latina da Norton, as pequenas empresas são alvos potencialmente fáceis de ataques cibernéticos.

"Os cibercriminosos aproveitam as vulnerabilidades, onde quer que as encontrem, explorando as fraquezas de pequenos negócios que, frequentemente, operam com conhecimentos e recursos de TI limitados”, analisa.

A executiva da Norton explica que os cibercriminosos tentam acessar os sistemas da empresa, propriedade intelectual, dados privados e financeiros armazenados em suas plataformas conectadas.

“Sem medidas específicas de segurança cibernética, os pequenos negócios ficam mais suscetíveis a golpes de phishing - e-mails, que tentam induzir o usuário a clicar em um link ou a transferir dinheiro -, infecções por malware e outras ameaças. Além disso, a natureza interconectada dos ecossistemas corporativos modernos pode propagar os efeitos, impactando parceiros, fornecedores e clientes”, acrescenta.