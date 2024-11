Fruki reduz em 50% tempo em integrações com Sensedia

A Fruki Bebidas está modernizando as suas operações, ampliando a infraestrutura digital para suportar o crescimento e a ambição de ampliar a presença em novos canais de venda e marketplaces.

Com fábricas em Lajeado e Paverama, no Rio Grande do Sul, e uma capacidade de produção anual de 620 milhões de litros, a empresa apostou na Sensedia para integrar todos os seus sistemas legados e também facilitar a criação de novas APIs para apoiar a expansão digital.

Por meio de uma plataforma de integração com recursos como API Management e um iPaaS (o Sensedia Integrations), o foco foi acelerar o processo de construção de fluxos e integrações, reduzindo significativamente o tempo de construção de novas APIs. Além disso, as soluções ajudaram a fortalecer a implementação de políticas de segurança, utilizando o Interceptors (recurso da solução que permite personalizar e otimizar o fluxo de requisições e respostas das APIs de forma eficiente).

"A combinação do iPaaS com o API Management simplificou toda a estratégia de integração de sistemas da Fruki ao automatizar processos, além de fortalecer a segurança e a governança de APIs. Foi um passo de maturidade tecnológica fundamental", ressalta Antônio Fortes, Head de Sales da Sensedia.

Entre os resultados tangíveis está a redução do tempo de construção de integrações em 50%, queda do prazo de 24 horas para 5 minutos na liberação de crédito para clientes e integração dos sistemas de venda, que resultou no processamento de mais de 3 mil pedidos diários através do iPaaS da Sensedia.

“Com esse processo de liberação de crédito muito mais rápido, nós conseguimos, por exemplo, aumentar o mix de ofertas e fechar mais vendas em menos tempo. O apoio consultivo da Sensedia foi essencial para o sucesso do projeto”, destaca Gustavo Almeida, CIO da Fruki.

Como próximos passos, a Fruki quer expandir ainda mais sua presença digital por meio da ampliação de seus canais de vendas via e-commerce. Para isso, a empresa já está desenvolvendo fluxos de integração que permitirão a unificação de pedidos de venda entre o CRM e o ERP, criando um hub centralizado para gerenciar múltiplos canais de vendas de forma eficiente e escalável.

“As soluções implementadas não apenas melhoraram nossas operações, mas também nos prepararam para um futuro promissor, no qual poderemos atender ainda melhor nossos clientes e expandir nossos canais de vendas de maneira eficaz”, conclui Almeida.