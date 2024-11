35% dos brasileiros temem admitir uso de IA no trabalho

Mais de um terço dos profissionais brasileiros se sentem desconfortáveis em admitir para seus gerentes que utilizam Inteligência Artificial (IA) no trabalho, de acordo com o novo Índice de Força de Trabalho do Slack, da Salesforce. O receio é motivado pelo medo de perderem seus empregos ou serem percebidos como incompetentes ou preguiçosos.

Ainda assim, a maioria reconhece a importância dessa tecnologia, que tem potencial para reduzir o tempo dedicado às atividades rotineiras e impulsionar o desenvolvimento de novas habilidades. Segundo o estudo, 90% dos entrevistados sentem urgência em se tornar especialistas em IA, mas apenas 49% dedicaram menos de cinco horas para aprender a utilizá-la.

A pesquisa foi realizada com mais de 17 mil trabalhadores administrativos em 15 países, incluindo o Brasil.

Os participantes ocupam posições que envolvem análise de dados, pensamento criativo ou funções gerenciais.

Para vice-presidente sênior de pesquisa e análise do Slack, Christina Janzer, o processo de descoberta sobre como usar a IA ainda está muito concentrado nos trabalhadores. “É importante que os líderes não apenas treinem os funcionários para usá-la, mas também os incentivem a falar sobre isso e experimentar essa tecnologia abertamente", explica. A chegada de agentes de IA – com funções e diretrizes claramente definidas – também ajudará nisso, aliviando a ambiguidade e a ansiedade que muitos trabalhadores sentem em relação ao uso da IA no trabalho, reforça.

A integração da IA na rotina empresarial tem mostrado resultados positivos. Equipes de vendas que utilizam a tecnologia têm até 1,3 vez mais chance de ver a receita aumentar em comparação com aquelas que não a utilizam, de acordo com pesquisa recente da Salesforce. Para quem quer se desenvolver nessa área, a Salesforce possui uma plataforma gratuita de aprendizagem, o Trailhead, com módulos sobre IA.