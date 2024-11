Nelogica adquire controle da Bookmap e intensifica internacionalização

A Nelogica acaba de adquirir uma fatia majoritária da Bookmap, empresa de deep science fundada na Europa e que desenvolve soluções dá mais um passo para acelerar a sua estratégia de expansão internacional.

“O deal com a Bookmap é o nosso maior investimento internacional e só alimenta o nosso sonho de qualificar a jornada de investimentos globalmente nos próximos anos”, comenta o CEO e co-fundador da Nelogica, Marcos Boschetti.

Ele conta que a empresa se manteve como bootstrap (empresas que crescem sem investimento externo) por 17 anos, sustentando caixa saudável e taxas de crescimento contínuo ano a ano. Em 2020, recebeu o seu primeiro aporte de investimentos, da Crescera Capital e Vulcan Capital, depois de chegar à liderança do mercado de tecnologia para investimentos na América Latina de forma orgânica.

“Esse movimento une as forças de empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento de soluções para o mercado financeiro e investidores dentro e fora do Brasil. A expansão da nossa presença em mercados internacionais é uma oportunidade de ampliar a oferta de soluções em constante inovação aos clientes em muitos países”, conta o executivo.

Com uma base de 300 mil usuários em mercados como Estados Unidos, Europa, Ásia, África e Oriente Médio e crescimento superior a 30% ao ano, a Bookmap deve contribuir com a aceleração do movimento de internacionalização da Nelogica iniciado em 2019. Essa base se unirá aos cerca de 4 milhões de usuários das plataformas da Nelogica como o Profit, o BlackArrow e o Vector, em mais de 160 países.

A Bookmap oferece uma plataforma de negociação que mostra com precisão toda a liquidez do mercado.

Os recursos de mapa de calor e pontos de volume permitem ao trader ver as ordens em negociação na bolsa. As ordens são reveladas por meio do mapa de calor e pontos de volumes. É possível identificar tendências de mercado, níveis e padrões de liquidez, preços ocultos, além de observar as intenções de outros participantes do mercado com alta precisão.

“Estamos sempre estudando o que existe de melhor em termos de tecnologia para trading e investimentos. Já conhecíamos a tecnologia incrível da Bookmap há algum tempo, mas recentemente nos aproximamos bastante e ficaram evidentes as diversas sinergias”, comenta o executivo.

Segundo ele, a empresa gera um alto volume de insights que trazem vantagens práticas aos clientes, além de ter um time estelar de tecnologia e ser titular de patentes importantes.

"Essa colaboração não se trata apenas de crescimento, mas de atender a uma necessidade real da comunidade de traders: tornar os dados de mercado mais acessíveis e transparentes, proporcionando uma vantagem tecnológica”, analisa Tsachi Galanos, fundador e CEO da Bookmap.