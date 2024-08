KPMG anuncia as 10 startups mais inovadoras

A KPMG anunciou as 10 startups brasileiras classificadas para a próxima etapa nacional do prêmio “Global Tech Innovator 2024”: Abstra, Biozer, Chemical Inovação, Huna, Lemon Energia, Luckie, Orby, PBSF, SO+MA e Stattus4.A iniciativa busca reconhecer as jovens empresas inovadoras e empreendedoras de tecnologia que estejam prontas para levar inovações e negócios para novos patamares. As classificadas são de diferentes áreas, desde startups que detectam câncer de forma precoce usando Inteligência Artificial, até casos de empresas que atuam em questões climáticas sensíveis, no combate ao desperdício de água utilizando IA e captação de áudio, e outras atuantes no desenvolvimento da bioeconomia na Amazônia.