O Instituto Caldeira abriu neste mês de agosto as inscrições para as novas turmas do MVP e do Kickstart, programas voltados à originação e à aceleração de startups.

MVP, programa pensado para negócios de base tecnológica que estejam em estágio de validação do seu Mínimo Produto Viável, as inscrições . Para odo seu Mínimo Produto Viável, as

Kickstart, destinado a empreendedores em início de jornada e que desejem desenvolver um negócio escalável e com base tecnológica, as inscrições . Empresas de todo o Brasil podem participar. Já para oem início de jornada e quee com base tecnológica, as. Empresas de todo o Brasil podem participar.

Esta será a quinta edição do MVP, que tem duração de três meses. Vinte startups - com CNPJ ativo, e que já estejam realizando as primeiras vendas - serão selecionadas para participar, por meio de um pitch day com uma banca avaliadora formada por investidores, corporates, e outras pessoas envolvidas no ecossistema de inovação.

Já o Kickstart vai para a segunda edição. Com duração de sete semanas, o programa vai contar com workshops online, talks, e pitch day presencial. Não é preciso ter CNPJ ativo, e 25 empreendedores serão selecionadas.