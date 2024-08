O Brasil é resiliente, diz líder da indiana ManageEngine

Próxima a se tornar uma companhia de US$ 1 bilhão, a indiana de tecnologia ManageEngine já é responsável por quase 60% da receita da Zoho Corp, uma das gigantes globais desse mercado. O presidente da empresa, Rajesh Ganesan esteve em São Paulo no mês de agosto para participar da User Conference, e conversou com o Mercado Digital sobre os desafios e aspirações da operação, e a relação com o Brasil.

“Abrimos um escritório local (em São Paulo) em 2023 e, em menos de um ano, triplicamos o tamanho da equipe. Esperamos continuar com esse impulso. O Brasil é um mercado vibrante e diversificado, com uma economia cheia de oportunidades”, apontou.

Ganesan faz parte da equipe de liderança que supervisiona a estratégia de produtos e a direção do portfólio geral. Ele está na Zoho Corp há mais de 20 anos, desenvolvendo produtos de software em vários domínios, incluindo telecomunicações, gerenciamento de redes e segurança de TI.

Mercado Digital – Qual a sua percepção sobre o potencial e desafios do mercado brasileiro?

Rajesh Ganesan – Tenho acompanhado de perto o desenvolvimento do país. O Brasil é um mercado vibrante e diversificado, com uma economia cheia de oportunidades e um ecossistema de inovação em expansão. É um país capaz de se adaptar e resiliente, com um ambiente de negócios que continua a evoluir.

A crescente digitalização e o avanço tecnológico estão transformando o mercado, criando um terreno fértil para inovações. A presença de uma comunidade empreendedora dinâmica e o foco crescente em tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, são aspectos que vemos com grande entusiasmo.

Além disso, o Brasil tem uma mão de obra altamente qualificada e entusiasmada, com potencial considerável, algo essencial para empresas que buscam expandir suas operações e explorar novos horizontes.

Mercado Digital – O país é o principal mercado da companhia na região?

Ganesan – Sim, o mercado brasileiro é nosso maior na América Latina, com aproximadamente 25% dos clientes regionais. O Brasil, com sua economia robusta e diversificada, representa uma oportunidade significativa para nós, não apenas pelo tamanho do mercado, mas também pela inovação e crescimento contínuos pelos quais o país está passando.

Estamos comprometidos em fornecer soluções que não apenas atendam às necessidades específicas de TI das empresas brasileiras, mas que também apoiem seu desenvolvimento tecnológico de forma mais ampla.

Muitas empresas brasileiras também estão procurando soluções que ofereçam maior visibilidade e controle sobre seus ambientes de TI, bem como ferramentas que ajudem a gerenciar e proteger dados em um cenário de complexidade e regulação crescentes.

Mercado Digital - A ManageEngine está a caminho de se tornar uma empresa de US$ 1 bilhão. Como foi construído esse resultado?

Ganesan – Sim, estamos, individualmente, próximos de nos tornarmos uma divisão de US$1 bilhão nos próximos anos. Com o aumento da adoção digital, as empresas, especialmente em países em desenvolvimento, estão inovando com novas possibilidades e modelos operacionais na busca de seus objetivos. Isso está aumentando a demanda por soluções confiáveis de gerenciamento de TI.

Mercado Digital – A empresa é a responsável por quase 60% da receita da Zoho Corp, da qual faz parte. Como tem sido essa relação?

Ganesan – A ManageEngine é uma das divisões da Zoho Corporation, uma empresa multinacional de tecnologia com sede em Chennai, na Índia. A Zoho foi fundada em 1996, e a ManageEngine surgiu em 2002. Ao longo das últimas duas décadas, a Zoho Corp construiu um extenso portfólio, que vai desde aplicativos de negócios baseados em SaaS até softwares de gerenciamento de TI. Ultrapassou US$ 1 bilhão em receita anual global em 2022, com a Zoho.com (fornecedora de aplicativos de negócios baseados em SaaS) e a ManageEngine desempenhando um papel significativo nessa conquista.

Mercado Digital – O que provocou a criação da empresa?

Ganesan – Não tínhamos grandes planos quando começamos a ManageEngine. Tudo partiu de uma simples pergunta: "por que o software de gerenciamento de TI empresarial precisa ser tão complexo e inacessível para a maioria das empresas?". Essa pergunta nos incentivou a construir produtos inovadores com um modelo de negócios disruptivo, que tem sido o espírito da empresa desde então. Focamos nos problemas dos clientes, buscamos maneiras eficazes de resolvê-los e, ao mesmo tempo, prestamos atenção na construção de nosso próprio know-how para desenvolver e entregar soluções tecnológicas de ponta em escala global.

Mercado Digital - Quais os desafios ao longo desses anos?

Ganesan – Tivemos múltiplos desafios e eu diria que construir uma grande equipe é sempre o principal deles. Investimos muito em pessoas e garantimos que a cultura não se dilua na medida em que crescemos em tamanho e presença geográfica. Depois, há desafios demográficos, econômicos e regionais que superamos com os pés no chão, prudência e mantendo uma visão de longo prazo para os negócios.

Sempre buscamos construir nossa própria expertise em todas as áreas do nosso negócio, em vez de depender de entidades externas. Essa abordagem tem nos servido bem.

Mercado Digital - O que podemos esperar em termos de futuro para a ManageEngine?

Ganesan – Nossa visão é ajudar as empresas a realizarem seu trabalho de qualquer lugar e em qualquer lugar - de forma melhor, mais segura e mais rápida. Vamos capacitar líderes de tecnologia a serem os aliados que as equipes de negócios precisam para atingir seus objetivos estratégicos.

Nesse sentido, continuamos a investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento de ponta, por exemplo, construindo nossos próprios modelos de GenAI, que ajudarão nossos clientes a enfrentar os desafios modernos. Além disso, também estamos focados em fazer da ManageEngine uma plataforma única e contínua.

No front de negócios, continuamos a investir na expansão de nossas operações em todas as regiões em que atuamos. Falando especificamente do Brasil, abrimos um escritório local em São Paulo em agosto de 2023, e em menos de um ano, triplicamos o tamanho da equipe e esperamos continuar com esse impulso.

Estamos em processo de estabelecer também a função de suporte técnico pós-venda, o que ajudará tanto nossos clientes quanto parceiros. Ao mesmo tempo, estamos fortalecendo nossas equipes de vendas e marketing para oferecer uma gestão de contas muito próxima e personalizada para nossos clientes no Brasil. Somos uma empresa global que proporciona uma experiência muito local para nossos clientes.