Quase 80% das startups usam IA, aponta ACE e Sebrae

Tecnologia mais festejada dos últimos, a Inteligência Artificial (IA) tem sido ferramenta decisiva para as startups brasileiras tracionarem o seu negócio. Pelo menos 78% das empresas inovadoras do país afirmam que já utilizam a tecnologia para automatizar processos e fornecer insights, aponta o levantamento Founders Overview 2024.Realizada pelo Sebrae Startups em parceria com a investidora de empresas em estágio inicial ACE Ventures, a pesquisa entrevistou cerca de 900 empreendedores com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões. Outra visão interessante deste levantamento é sobre os resultados obtidos: 65% das startups brasileiras tiveram aumento no seu crescimento e eficiência operacional com utilização da Inteligência Artificial. A análise de dados é a principal função das ferramentas nas empresas brasileiras (27,4%), seguido pela automação de processos (24,8%), pela otimização do marketing (18,5%) e para a personalização da experiência do usuário (16,4%). O Sebrae tem atuado junto com os atores da cadeia de inovação, como o Centro de Excelência em IA (CEIA), para avançar em agendas estruturantes no uso da IA nos pequenos negócios, viabilizando o acesso às novas tecnologias, investindo na inclusão produtiva e fluência em IA, no mapeamento e apoio à implementação de novas oportunidades de negócio, principalmente para os setores intensivos da cadeia produtiva e no fomento à startups. “A Inteligência Artificial é uma agenda com potencial de transformar uma nação. Por isso, diversos países e continentes tem se organizado para tal e o Brasil não está atrás”, comenta o diretor-técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick. Ele lembra que o governo federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), lançou no início de agosto o Plano Brasileiro de IA, com investimentos previstos na casa de R$ 23 bilhões para os próximos quatro anos – o Sebrae é parceiro desta iniciativa. Dados do Observatório Sebrae Startups mostram que a escassez de talentos qualificados, apontada por 25,55% das startups, e os custos elevados de implementação, citados por 22,43%, são barreiras significativas. Além disso, a complexidade da integração com sistemas existentes e a resistência interna em algumas organizações também dificultam a adoção de soluções baseadas em IA. “Apesar desses obstáculos, o impacto da IA já é visível no aumento da eficiência operacional e no crescimento de muitas startups. À medida que mais empresas abraçam essa inovação, a expectativa é que a IA continue a desempenhar um papel central na transformação digital e na criação de valor em diversas indústrias”, comenta o gerente de Inovação do Sebrae de Santa Catarina, Alexandre Souza. A Inteligência Artificial foi um dos temas principais desta 7ª edição do Startup Summit, promovido pelo Sebrae e que aconteceu na semana passada em Florianópolis (SC). A inteligência artificial também tem se tornado um atrativo para os investimentos. De acordo com a pesquisa, 60% dos empreendedores apontam que houve aumento do interesse dos investidores por empresas que usam IA. As startups voltadas para a educação (edtechs) são as que mais utilizam as ferramentas de inteligência artificial (9%). As financeiras (8%), de tecnologia verde (5,5%) e aquelas ligadas à agricultura (5,5%) também estão entre as empresas inovadoras que mais utilizam soluções inteligentes para otimizar as operações.