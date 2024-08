Sicredi moderniza infraestrutura em mais de 2,7 mil agências

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8 milhões de associados e presença em todo o Brasil, atualizou sua infraestrutura de rede em mais de 2,7 mil agências. Para isso, adotou uma solução de SD-WAN desenhada pela Logicalis, em parceria com a Cisco.

O projeto de migração, que teve início em setembro de 2022, foi concluído no fim de 2023.

A decisão de substituir a infraestrutura em rede iWAN foi motivada pela necessidade de desenvolver um ambiente compatível com o crescimento de negócios e expansão do número de agências.

“O desafio que tínhamos era de reestruturar serviços ao mesmo tempo em que mantínhamos plena performance, beneficiando um atendimento próximo e personalizado para os nossos associados”, afirma o coordenador de operações de TI da Sicredi, Frederico Irigoyen.

Juntamente com a Cisco, que já era a fornecedora da rede iWAN, a Logicalis desenvolveu o projeto de atualização para uma rede SD-WAN habilitada pela Viptela/IOS XE, uma arquitetura de nuvem altamente segura, aberta, programável e escalável.

A nova rede conta com o console Cisco vManage, que estabelece rapidamente sobreposição de SD-WAN que pode ser utilizado para conectar data centers, filiais, campus e instalações compartilhadas e melhorar ainda mais a velocidade, segurança e eficiência da rede.

O projeto incluiu a implementação da nova rede já contando com expansões futuras.

Até fevereiro de 2023, cerca de 800 agências haviam sido migradas, com 95% do rollout completamente transparente para cliente e usuário. Com isso, a Logicalis superou a meta de entregar 500 agências no primeiro ano, concluindo a migração de todas as unidades no fim de 2023.

Outro destaque do projeto foi a adoção do modelo de compra Enterprise Agreement, que garante a possibilidade de expansão com previsibilidade de custos. Com a implementação da arquitetura habilitada pela Viptela/IOS XE neste modelo, o Sicredi passou a contar com previsibilidade pelos próximos três anos e capacidade de expansão de novos serviços dentro do mesmo contrato.