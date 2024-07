Blockchain gera agilidade a certificados de jovens aprendizes

A utilização de tecnologia blockchain permitirá que certificados de formação de jovens aprendizes sejam disponibilizados de forma mais ágil e acessível em qualquer parte do mundo, com a credibilidade verificável diretamente no próprio certificado. A iniciativa é da Fundacred, que lançou uma parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) RS, através do Instituto Social 10, e a startup CertifikEDU.

O objetivo é ajudar os jovens a se qualificarem para o mercado de trabalho, a partir da certificação digital.

A CertifikEDU é a primeira plataforma a receber aporte da Fundacred Ventures – iniciativa da fundação de crédito educativo para investir em pesquisa e inovação no setor.

Segundo o presidente da Fundacred, Nivio Lewis Delgado, o projeto utiliza um sistema completo para emitir certificados digitais em um formato protegido por blockchain, facilmente compartilhável e verificável instantaneamente em qualquer lugar do mundo.

"Desenvolvemos a metodologia e tecnologia mais completa disponível no mercado para este programa de aprendizagem, que conta com a orientação de colaboradores da Fundacred. Nosso objetivo é que este programa, pioneiro no Brasil, seja um instrumento de transformação na vida dessas pessoas e um modelo de referência para outras organizações", afirma o presidente.



Foram selecionados estudantes com idades entre 17 e 20 anos, todos eles alunos do Ensino Médio que já integram o programa de jovens aprendizes da Fundacred. Na fundação, os participantes se envolvem nos processos de trabalho de várias áreas, como administração, direito e marketing. Assim, passam a compreender o funcionamento desses setores, inseridos em um ambiente que proporciona conhecimento e desenvolve habilidades que serão certificadas pela tecnologia CertifikEdu.