RS é o estado que mais recebe recursos da Finep para inovação

Com 23% do total dos recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) voltados para inovação, o Rio Grande do Sul é o estado que mais recebe financiamentos desta empresa pública federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).



O dado foi revelado pelo presidente da Finep, Celso Pansera, em visita recente a Porto Alegre, em evento realizado no Tecnopuc. “O Estado que mais toma recursos em projetos de inovação, no Brasil, é o Rio Grande do Sul. Foi uma virada de chave na economia gaúcha o que vocês fizeram com os parques tecnológicos, construindo um ecossistema muito inovador”, afirmou Pansera.

Para este ano,, divididos meio a meio em valores reembolsáveis e não-reembolsáveis. Os financiamentos têm percentual anual bem abaixo da Selic atual (que está em 10,5%), formado por 1,5% de Taxa Referencial mais 2% de taxa administrativa, o que torna a linha de crédito vantajosa.Pansera apresentou também as projeções crescentes de orçamento do FNDTC, sendo R$ 15,4 bilhões em 2025, R$ 16,7 bilhões em 2026, R$ 18,1 bilhões em 2027 e R$ 19,7 bilhões em 2028.. É uma mágica que nos permite pensar no futuro do Brasil de uma forma muito bonita, enxergarmos juntos a construção de consensos mínimos para o desenvolvimento da nossa sociedade com maior qualidade de vida”, aponta oEntre os recursos obtidos junto à Finep, está oque permite. Com foco em fortalecer a geração de negócios integrando conhecimento científico e tecnológico com as dinâmicas de mercado para a promoção de desenvolvimento social e econômico, esse projeto passa pela expansão do Tecnopuc, consolidando formatos que visam apoiar e desenvolver negócios com potencial para ganhar escala global, independentemente de onde estiverem.A palestra faz parte de uma agenda do presidente da Finep na), com passagens pelo, além de reuniões com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (), os pró-reitores de pesquisa e pós-graduação de diferentes universidades gaúchas e com os gestores dos bancos que operam as linhas de crédito da Finep no Estado.para, como, e concederá financiamento em condições atrativas para empresas que cumpram os seguintes requisitos: empresa ser sediada ou ter filial no Rio Grande do Sul, e os investimentos serem realizados no estado; ter sido afetada pelo evento climático e ter histórico de inovação., e os recursos poderão ser destinados a obras civis de readequação industrial, aquisição ou reparação de máquinas e equipamentos, além de uma parcela de capital de giro, que poderá chegar a até 40% do montante financiado., com 24 meses de prazo de carência, sendo que durante os 12 primeiros meses não haverá cobrança de juros, e o prazo de pagamento total será de 72 meses. Não haverá incidência de IOF.