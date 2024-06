Caldeira apoia concerto de Alvaro Siviero para ajudar famílias

Como forma de arrecadar recursos para a Operação de Volta Para Casa, que vem ajudando famílias do Rio Grande do Sul a reconstruírem seus lares após as enchentes do final de abril e início de maio, o Instituto Caldeira apoia dois recitais apresentados pelo pianista Alvaro Siviero: Curitiba (22) e São Paulo, 28 de junho.

Batizado de "Um recital que percorre a linha do tempo", Siviero vai executar obras de Schumann, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, Debussy e Liszt. O pianista também vai contar histórias sobre os compositores e explicar os momentos e contextos em que algumas de suas obras mais famosas foram criadas, conectando a história da música e as biografias dos artistas.

A renda obtida com a venda de ingressos será integralmente destinada à Operação de Volta Para Casa, com a qual o Instituto Caldeira vem atuando em parceria desde as enchentes.

"Desde a primeira semana, firmamos essa parceria para ajudar os jovens participantes do Geração Caldeira e suas famílias", conta Pedro Valério, diretor executivo do instituto.

O Geração Caldeira é um programa gratuito que capacita e insere jovens em empregos na nova economia.

“Com o sucesso das arrecadações, nossa meta agora é ajudar 100 jovens, que tiveram seus lares fortemente impactados pela enchente. Por meio dessa iniciativa, as famílias recebem os recursos de forma direta, em um valor equivalente à compra de um enxoval com itens como geladeira, fogão, microondas, guarda-roupa e cama."

O Agibank patrocina a iniciativa. “É uma demonstração do nosso compromisso com a comunidade. O Instituto Caldeira é um símbolo de esperança e um lugar onde sonhos se tornam realidade, proporcionando educação e apoio a jovens em busca de uma vida digna e um futuro promissor”, afirma Marciano Testa, presidente executivo do Conselho de Administração e fundador do Agibank.

Os novos alunos que estão recebendo os recursos participam dos programas educacionais da Fundação Tênis e Fundação Projeto Pescar e residem nos bairros Navegantes, Humaitá e Farrapos - é possível doar, por meio de diferentes formas de pagamento, pelo link disponibilizado pelo Caldeira. A Operação De Volta para Casa é uma iniciativa articulada e realizada pelo Ciclo Empreendedor, Instituto Floresta, Amcham e Instituto Caldeira.