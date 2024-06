Com prejuízos de R$ 35 milhões, Instituto Caldeira reabre segunda

O Instituto Caldeira começa segunda-feira (10) hoje a ser habitado depois de ser invadido pelas águas que afetaram o primeiro andar do hub de inovação. Os prejuízos são estimados em torno de R$ 35 milhões.

O acesso se dará pela recepção voltada para a rua Frederico Mentz, 1606.

O espaço físico do Caldeira estava fechado desde as enchentes que impactaram o estado do Rio Grande do Sul no início de maio. O prédio fica no Quarto Distrito, uma das regiões da capital gaúcha mais atingidas pelos alagamentos.

Inicialmente, serão usados apenas o segundo e o terceiro andares do prédio, que não foram atingidos. As 69 empresas residentes do primeiro andar do Instituto Caldeira estão sendo realocadas nos outros dois andares, onde 200 novas posições de trabalho temporárias serão abertas.

O primeiro andar começou a ser reorganizado com um mutirão de limpeza realizado recentemente, e que reuniu mais de 300 voluntários. Mas, permanece em processo de restauração.

"Estamos trabalhando com arquitetos, mudando a estrutura interna e o posicionamento das mesas e estações de trabalho, para podermos receber toda a comunidade Caldeira da melhor forma", explica o diretor executivo do Caldeira, Pedro Valério.

Ele conta que as empresas residentes do segundo e do terceiro andares estão disponibilizando suas salas, em sistema de escala, para uso pelos residentes do primeiro andar. “Estamos unidos e trabalhando de maneira solidária para que o Caldeira saia fortalecido deste momento."

Em uma parceria, o DC Navegantes, shopping localizado ao lado do instituto, vai liberar vagas de estacionamento, sem custos, para os membros da comunidade.

LEIA MAIS: Hub confirma Geração Caldeira 2024 e divulga novo calendário



Além da reabertura, o Instituto Caldeira anunciou também a data a partir da qual o prédio volta a receber eventos: 1º de julho.

Nas últimas semanas, o Instituto Caldeira liderou um esforço para entender os impactos e repercussões das enchentes nas startups, empresas e organizações associadas ao hub, além de mapear e buscar convergências entre ações e iniciativas promovidas por sua comunidade.

O hub também vem arrecadando, desde as chuvas, recursos que estão sendo destinados a jovens participantes do programa Geração Caldeira cujas casas e famílias foram fortemente impactadas pelas chuvas. Os recursos estão sendo destinados por meio da Operação de Volta Para Casa, iniciativa que vem mapeando quem precisa de suporte financeiro direto para reestruturar seus lares.