Hub confirma Geração Caldeira 2024 e divulga novo calendário

O Instituto Caldeira confirmou que a edição 2024 do Geração Caldeira, programa educacional gratuito com foco em inclusão produtiva, irá acontecer apesar dos impactos causados no espaço físico do hub de inovação pelas enchentes. E anunciou novo calendário.

As inscrições estavam inicialmente previstas para serem encerradas no dia 1º de maio, mas foram prorrogadas até o último dia 26 deste mês.

"No momento que o estado do Rio Grande do Sul vive, um programa como o Geração Caldeira se torna ainda mais importante, para trazer esperança e oportunidades concretas de transformação à vida desses jovens", destaca o diretor do Campus Caldeira, Felipe Amaral. "Recebemos inscrições de todos os estados brasileiros. O Caldeira, que tem se dedicado 100% às questões emergenciais relativas à enchente nas últimas semanas, faz questão de manter o programa e honrar os mais de sete mil jovens que estão inscritos", acrescenta.

O Geração Caldeira é destinado a jovens de todo o Brasil, que tenham entre 16 e 24 anos de idade, e que estejam cursando ou tenham cursado o ensino médio na rede pública (ou particular com bolsa acima de 50%).

Os 200 alunos selecionados ao fim do processo seletivo recebem bolsa de R$ 3 mil durante a etapa presencial e são encaminhados para vagas de trabalho. As trilhas educacionais oferecidas neste ciclo são Marketing e Design, Programação Python, Programação Java, e Gestão e Vendas.

O Geração Caldeira inclui certificações de grandes empresas de tecnologia (Oracle, AWS, Microsoft, Google, Salesforce e Nvidia), rede de desenvolvimento coletivo e apoio individual, e preparação comportamental para o mercado de trabalho.



"Ao final do programa, encaminhamos os jovens formados para processos seletivos com empresas que são nossas parceiras de empregabilidade, garantindo aos alunos acesso a vagas exclusivas de trabalho e matching com oportunidades relevantes no mercado", destaca o CEO do Caldeira, Pedro Valério.

A live de boas-vindas, que inaugurou a edição do Geração Caldeira, teve a participação do surfista Pedro Scooby. Na fase inicial do processo seletivo, os inscritos terão acesso à plataforma do curso, e deverão concluir as trilhas de aprendizado online até 19 de julho. Os alunos que concluírem a etapa online farão uma prova técnica, também online; e aqueles que obtiverem uma boa média na prova e um bom desempenho geral estarão aptos a participar do Bootcamp GC, etapa híbrida composta por desafios e capacitações.

A partir do Bootcamp, 400 alunos serão selecionados para uma entrevista individual presencial no Instituto Caldeira. De agosto a dezembro, os 200 jovens finalistas entram para o Geração Caldeira, participando da etapa presencial realizada no hub. Por fim, os alunos formados serão encaminhados para processos seletivos. Jovens que não tiverem condições de participar da etapa presencial ainda podem participar da etapa online e receber a certificação da trilha escolhida.