Visa emite décimo bilionésimo token, gerando US$ 40 bilhões

A Visa anunciou um marco significativo alcançado por sua tecnologia de tokenização: seus tokens geraram mais de US$ 40 bilhões em receita incremental de comércio eletrônico para empresas em todo o mundo e pouparam US$ 650 milhões em fraude no ano passado.

A Visa também anunciou ter emitido mais de 10 bilhões de tokens desde o lançamento da tecnologia em 2014. Atualmente, 29% de todas as transações globais processadas pela companhia usam tokens.

Nos últimos 10 anos, a empresa tem procurado aprimorar a segurança em todo o sistema de pagamentos por meio da tokenização – uma tecnologia que substitui os dados pessoais confidenciais por uma chave criptográfica que oculta dados de pagamento confidenciais. A tokenização pode ser incorporada a qualquer dispositivo, tornando os pagamentos digitais mais seguros e praticamente de nenhuma valia para os criminosos.

“O marco de hoje representa o impacto que a tokenização teve em todo o sistema de pagamentos desde que implementamos a tecnologia há 10 anos”, disse Jack Forestell, diretor de produtos da empresa. “Os tokens mudaram o jogo – protegendo os pagamentos on-line e abrindo caminho para mais inovações – desde o pagamento por aproximação até permitir um futuro onde temos mais controle sobre nossos dados na era da IA”, aposta.

Na América Latina e o Caribe, a previsão de que o volume de comércio eletrônico na região continue crescendo fortemente em taxas maiores do que 20% ano após ano, a tokenização é fundamental para garantir esse espaço nos mercados da região. De fato, até maio, 31% das transações processadas pela Visa na América Latina e no Caribe usam tokens - com mercados como o Brasil acima da média regional.