Oracle e Google Cloud anunciam parceria em multicloud

A Oracle e o Google Cloud anunciaram hoje (12) uma parceria que oferecerá aos clientes a opção de combinar as tecnologias Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e Google Cloud para ajudar a acelerar suas migrações e modernização de aplicativos.

O Cross-Cloud Interconnect do Google Cloud estará inicialmente disponível para integração em 11 regiões globais, permitindo que os clientes implantem cargas de trabalho de uso geral sem cobranças de transferência de dados entre nuvens.

Ainda este ano, uma nova oferta, Oracle Database@Google Cloud, estará disponível com o mais alto nível de desempenho de banco de dados e rede Oracle, além de compatibilidade de recursos e preços com a OCI.

Ambas as empresas entrarão no mercado em conjunto com o Oracle Database@Google Cloud, beneficiando clientes em todo o mundo e em vários setores, incluindo serviços financeiros, saúde, varejo, manufatura e muito mais.

"Os clientes querem flexibilidade para usar várias nuvens. Para atender a essa demanda crescente, o Google e a Oracle estão conectando perfeitamente os serviços do Google Cloud com a mais recente tecnologia de banco de dados Oracle”, destacou Larry Ellison, fundador e CTO da Oracle.

Ao colocar o hardware da Oracle Cloud Infrastructure nos datacenters do Google Cloud, os clientes podem se beneficiar do melhor desempenho possível de banco de dados e rede.

“A Oracle e o Google Cloud têm muitos clientes corporativos em conjunto", disse Sundar Pichai, CEO do Google e da Alphabet. "Esta nova parceria ajudará esses clientes a usar o banco de dados e os aplicativos Oracle juntamente com a plataforma inovadora e os recursos de IA do Google Cloud", complementa.

A Oracle Database@Google Cloud oferece aos clientes acesso direto aos serviços de banco de dados Oracle executados na OCI e implantados nos datacenters do Google Cloud. A nova oferta foi projetada para ajudar os clientes a acelerarem suas migrações para a nuvem, para que possam modernizar seus ambientes de TI e aproveitar a infraestrutura, as ferramentas e os serviços de IA do Google Cloud, incluindo dados e análises, a Vertex AI e os modelos de fundação Gemini da empresa.

A Oracle operará e gerenciará serviços de seu banco de dados diretamente nos datacenters do Google Cloud globalmente, começando com regiões na América do Norte e na Europa.

O Oracle Exadata Database Service, o Oracle Autonomous Database Service e o Oracle Real Application Clusters (RAC) serão lançados ainda este ano em quatro regiões: Leste dos EUA (Ashburn), Oeste dos EUA (Salt Lake City), Sul do Reino Unido (Londres) e Alemanha Central (Frankfurt) – e, em seguida, expandirão para outras regiões em todo o mundo.

Resultados do 4º trimestre



A Oracle acaba de anunciar os resultados do 4º trimestre fiscal de 2024 e do ano fiscal completo de 2024. As receitas trimestrais totais aumentaram 3% em relação ao ano anterior em dólares e 4% em moeda constante, totalizando US$14,3 bilhões.

As receitas de serviços em nuvem e suporte a licenças cresceram 9% em dólares e 10% em moeda constante, para US$10,2 bilhões. As receitas de licenças em nuvem e licenças locais caíram 15% em dólares e 14% em moeda constante, para US$1,8 bilhão.

O lucro operacional GAAP do 4º trimestre foi de US$ 4,7 bilhões. O lucro operacional não-GAAP foi de US$6,7 bilhões, um aumento de 8% em dólares e de 9% em moeda constante. A margem operacional GAAP foi de 33% e a margem operacional não-GAAP foi de 47%. O lucro líquido GAAP foi de US$3,1 bilhões, e o lucro líquido não-GAAP foi de US$4,6 bilhões. O lucro por ação GAAP no 4º trimestre foi de US$1,11, enquanto o lucro por ação não-GAAP foi de $1,63.