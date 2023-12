De Las Vegas,

A Serasa está personalizando a forma de falar com o brasileiro, e a Inteligência Artificial Generativa (GenIA) tem sido uma aliada nesse movimento. Para isso, está conduzindo o projeto piloto de um chatbot, em parceria com a AWS, que está sendo treinado para ajudar os usuários a encontrarem as informações que precisam.



A expectativa é que em janeiro de 2024 a solução possa ser disponibilizada para 100% da base. Por enquanto, os times internos da Serasa estão treinando a GenIA - eles fazem as perguntas que podem ser buscadas pelos usuários no futuro a partir de diferentes abordagens.



"É preciso criar contexto, pois hoje em dia tem muita informação conectada à internet, e treinado o chatbot para centralizar os resultados das buscas que as pessoas fizerem apenas na nossa base de informações", explica o head de dados e tecnologia da Serasa, Henrique Coelho, durante o AWS re:invent, que encerrou na sexta-feira, em Las Vegas (EUA).

A Serasa tem uma rede de jornalistas que produzem 120 matérias por mês sobre educação financeira. "São mais de 2 mil artigos que ajudam brasileiros a aumentar score ou pagar crédito, nos nossos blogs e outros canais. A ideia é que as pessoas busquem as respostas nesta base", acrescenta.



O diretor de marketing da Serasa, Matheus Moura, diz que a meta é atacar a inadimplência antes que ela aconteça. "Estamos usando a GenIA para fazer parte dessa evolução da educação financeira da pessoa através de conteúdo. A tecnologia está nos ajudando a correlacionar e direcionar para o perfil correto de usuário", diz.



Atualmente, mais de 500 empresas no Brasil estão conectadas ao app

da Serasa. São mais de 3 milhões de negociações por mês e 86 milhões de usuários registrados.