Avanço da GenIA depende de uma estratégia robusta de dados

"O seu dado é a sua diferenciação, e o sucesso da jornada em Inteligência Artificial Generativa (GenIA) depende de uma estratégia robusta de dados", pontuou o CEO of Amazon Web Services (AWS), Adam Selipsky, na sua apresentação essa semana durante o re:Invent 2023, principal evento de cloud da empresa que reúne 50 mil pessoas essa semana em Las Vegas. E na visão da empresa, isso significa construir uma fundação firme baseada na compressão das informações, integração e governança.



O keynote do executivo foi marcado por uma série de anúncios - e algumas provocações, como a feita com a Microsoft, investidora da Open IA, do Chat GPT.



Em um mercado vivendo um verdadeiro frisson com essa tecnologia, e com concorrentes disputando palmo a palmo a atenção dos clientes, o executivo fez questão de destacar a jornada da AWS em Inteligência Artificial (IA).



"A Gen IA é a próxima etapa da IA. Estamos reinventando os negócios com base no nosso conhecimento de 17 anos em Inteligência Artificial", reforçou Selipsky.



Voltando para a apresentação do CEO da AWS, um dos destaques do dia foi o lançamento do Amazon Q, assistente alimentado por inteligência artificial generativa específico para o trabalho e construído sob medida para os negócios de cada cliente.

A ideia é que os funcionários obtenham respostas rápidas e relevantes para perguntas urgentes, gerar conteúdo e tomar decisões. Tudo isso com base nos repositórios de informações, códigos e sistemas corporativos de cada companhia. Entre os clientes e parceiros da AWS do Amazon Q estão a Accenture, o Grupo BMW Group e a Orbit Irrigation e Wunderkind.

A ferramenta entende as informações, códigos e sistemas das empresas e personaliza interações baseadas na função e permissões de cada profissional. Um dos diferenciais é que tudo isso é baseado nos repositórios de informações, códigos e sistemas corporativos do próprio cliente, um alinhamento com a proposta da empresa de garantir a segurança e a privacidade, um dos temas mais sensíveis hoje em dia.

"O Amazon Q nunca usa conteúdo de clientes empresariais para treinar seus modelos subjacentes", fez questão de ressaltar, destacando as diretrizes da AWS com a questão da segurança dos dados.



Outro ponto alto do evento foi quando o executivo chamou ao palco o CEO da Nvidia, Jensen Huang, empresa que em junho deste ano foi avaliada em mais de US$ 1 trilhão, tornando-se a sétima empresa dos Estados Unidos a atingir esse status.



Os executivos anunciaram uma colaboração estratégica entre as companhias para oferecer nova infraestrutura, software e serviços de supercomputação para IA generativa.



As empresas reunirão o melhor das tecnologias Nvidia e AWS, desde os mais novos sistemas multi-node da Nvidia com GPUs, CPUs e software de IA de última geração, até virtualização e segurança avançadas do AWS Nitro System, interconexão Elastic Fabric Adapter (EFA) e Escalabilidade UltraCluster – ideal para treinar modelos básicos e construir aplicativos generativos de IA.



Como parte da colaboração ampliada para turbinar a IA generativa em todos os setores, a AWS será o primeiro provedor de nuvem a trazer os superchips Nvidia GH200 Grace Hopper com a nova tecnologia NVLink de vários nós para a nuvem.



As empresas também estão colaborando no Projeto Ceiba para projetar o supercomputador de IA alimentado por GPU mais rápido do mundo – um sistema em escala com interconexão GH200 NVL32 e Amazon EFA, hospedado pela AWS para a própria equipe de pesquisa e desenvolvimento da Nvidia. Este supercomputador é capaz de processar 65 exaflops de IA e será usado para impulsionar sua próxima onda de inovação em IA generativa.



“A AWS e a Nvidia colaboram há mais de 13 anos, começando com a primeira instância de GPU em nuvem do mundo. Hoje, oferecemos a mais ampla gama de soluções de GPU Nvidia para cargas de trabalho, incluindo gráficos, jogos, computação de alto desempenho, aprendizado de máquina e, agora, IA generativa”, disse Selipsky.



Huang destacou que a IA generativa está transformando as cargas de trabalho na nuvem e colocando a computação acelerada na base da geração diversificada de conteúdo. “Estamos com grande expectativa para o que virá pela frente. Impulsionados por uma missão comum de fornecer IA generativa de última geração e econômica para todos os clientes, estamos colaborando em toda a pilha de computação, abrangendo infraestrutura de IA, bibliotecas de aceleração, modelos básicos, até serviços de IA generativos", reforçou o CEO da Nvidia.