Empresas precisam buscar vantagem competitiva com GenIA, aponta AWS

O nível de experimentação e investimentos na Inteligência Artificial Generativa (GenIA) passou de 63% em março para 77% em junho deste ano, e tudo indica que o ritmo de crescimento continuará intenso, apontam dados da empresa de consultoria IDC.



Tecnologia mais hype do momento, por permitir a criação de novos conteúdos (texto, imagem, áudio) com base nos dados em que foi treinada, a GenIA vai nortear muitas das discussões essa semana durante o re:Invent 2023, principal evento de cloud da Amazon Web Services (AWS) que acontece essa semana em Las Vegas (EUA).



"O que está acontecendo agora com GenIA é o mesmo que ocorreu com a internet. É uma nova disruptura do mercado e as empresas terão que buscar uma vantagem competitiva. Mudou a vida de todos nós, das pessoas físicas às empresas. É mandatório entrar nesse mercado", aponta o líder do Setor Comercial da AWS para América Latina, Cleber Morais.



Segundo ele, o crescimento vai acelerar, e uma das grandes missões da AWS é ajudar na democratização desta tecnologia, fazendo com que seja uma realidade para as empresas de todos os portes.



"A nuvem é a grande habilitadora da GenIA, e esse processo passa pela educação. Há uma defasagem de profissionais no mundo todo, mas temos no Brasil uma grande oportunidade de assumirmos essa corrida, capacitar as pessoas e dar um salto nos próximos anos", analisa Morais.



Para o executivo, a perspectiva é que as pequenas e médias empresas possam usar a mesma infraestrutura que as grandes corporações. "Estamos investindo em novos processos para a construção de modelos e sempre testando com nossos clientes formas de reduzir os custos na jornada", avaliou.



O líder do Setor Público da AWS para o Brasil, Paulo Cunha, destaca os lançamentos voltados à infraestrutura feitos recentemente pela AWS na direção da GenIA, como o sistema de inferência para reduzir custos e tempo de acesso às informações. E também o avanço do entendimento dos usos destas tecnologia.